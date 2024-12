Второй сезон "Игры в кальмара" обвалил акции корейских компаний — в чем причина

Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: скриншот

Второй сезон сериала "Игра в кальмара" от Netflix дебютировал не совсем идеально. Новинка повлекла за собой резкое падение акций южнокорейских компаний в пятницу, 27 декабря.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции каких компаний обрушились

Artist United Inc. потеряла ежедневный лимит в 30%. Она является маркетинговой фирмой и дистрибьютором фильмов, в которой главный актер "Игры в кальмара" Ли Чон Чжэ является крупнейшим акционером. Другой инвестор Artist Untited, Wysiwyg Studioc Co., упал на 25%, а Dexter Studios Co, корейский партнер Netflix, упал на 24%.

Акции корейских компаний потеряли в цене на дебюте второго сезона "Игры в кальмаре". Фото: Bloomberg

Корейский триллер о выживании имел огромный мировой успех, когда его премьера состоялась в 2021 году, вызвав митинги на местных биржах развлекательных компаний из-за ожиданий прибыли Netflix от новых хитов. Первый сезон стал первым иноязычным сериалом, номинированным на премию "Эмми" как лучшая драма. Кроме того, он возглавил список популярнейших сериалов американского потокового телевидения на всех континентах.

Второй сезон антиутопической драмы, от которого были большие ожидания, вышел 26 декабря. Несмотря на то, что некоторые заметные рецензии были не очень положительными, на Rotten Tomatoes сериал получил одобрение 85% критиков и 65% зрителей.

