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Акции корейских компаний упали из-за "Игры в кальмара" — причина

27 декабря 2024 12:24
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Второй сезон "Игры в кальмара" обвалил акции корейских компаний — в чем причина
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: скриншот
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Второй сезон сериала "Игра в кальмара" от Netflix дебютировал не совсем идеально. Новинка повлекла за собой резкое падение акций южнокорейских компаний в пятницу, 27 декабря.

Об этом пишет Bloomberg.

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Artist United Inc. потеряла ежедневный лимит в 30%. Она является маркетинговой фирмой и дистрибьютором фильмов, в которой главный актер "Игры в кальмара" Ли Чон Чжэ является крупнейшим акционером. Другой инвестор Artist Untited, Wysiwyg Studioc Co., упал на 25%, а Dexter Studios Co, корейский партнер Netflix, упал на 24%.

Акция корейских компаний потеряла на дебюте второго сезона "Игры в кальмара"
Акции корейских компаний потеряли в цене на дебюте второго сезона "Игры в кальмаре". Фото: Bloomberg

Корейский триллер о выживании имел огромный мировой успех, когда его премьера состоялась в 2021 году, вызвав митинги на местных биржах развлекательных компаний из-за ожиданий прибыли Netflix от новых хитов. Первый сезон стал первым иноязычным сериалом, номинированным на премию "Эмми" как лучшая драма. Кроме того, он возглавил список популярнейших сериалов американского потокового телевидения на всех континентах.

Второй сезон антиутопической драмы, от которого были большие ожидания, вышел 26 декабря. Несмотря на то, что некоторые заметные рецензии были не очень положительными, на Rotten Tomatoes сериал получил одобрение 85% критиков и 65% зрителей.

Напомним, какао может стать товаром с самым большим приростом в 2024 году. Рост цены на ингредиент шоколада опередил биткоин и фондовый рынок США.

Также мы писали, что в течение года инвесторы наблюдали снижение спроса на товары роскоши в Китае. Но после многочисленных экономических стимулов, введенных страной, акции европейских компаний достигли лучших результатов с февраля 2024 года.

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