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На Солнце четыре вспышки — будут ли магнитные бури сегодня

1 марта 2025 10:37
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь 1 марта — магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

На Земле в субботу, 1 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних суток на Солнце произошли четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, а геомагнитное поле — от тихого до активного уровня. В то же время прогнозируют, что солнечная активность будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 1 марта

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 53.
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Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться следующих советов:

  • соблюдать режим сна;
  • делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой - это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды в течение дня;
  • избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, в первый день весны в Украине ожидается облачная погода, местами пройдет снег и дождь.

А по данным Meteoprog, первые весенние выходные будут дождливыми и холодными.

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