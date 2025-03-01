Прогноз магнитных бурь 1 марта — магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в субботу, 1 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 марта

В течение последних суток на Солнце произошли четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, а геомагнитное поле — от тихого до активного уровня. В то же время прогнозируют, что солнечная активность будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 1 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 53.

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться следующих советов:

соблюдать режим сна;

делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой - это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды в течение дня;

избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, в первый день весны в Украине ожидается облачная погода, местами пройдет снег и дождь.

А по данным Meteoprog, первые весенние выходные будут дождливыми и холодными.