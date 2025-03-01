Прогноз магнитных бурь 1 марта — магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии

На Солнце четыре вспышки — будут ли магнитные бури сегодня
На Земле в субботу, 1 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 1 марта
В течение последних суток на Солнце произошли четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, а геомагнитное поле — от тихого до активного уровня. В то же время прогнозируют, что солнечная активность будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 1 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 53.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться следующих советов:
- соблюдать режим сна;
- делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой - это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды в течение дня;
- избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить тишину и комфорт дома.
Напомним, в первый день весны в Украине ожидается облачная погода, местами пройдет снег и дождь.
А по данным Meteoprog, первые весенние выходные будут дождливыми и холодными.
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