Прогноз магнітних бур 1 березня — магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у суботу, 1 березня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 березня

Протягом останньої доби на Сонці сталися чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні магнітосфера Землі буде перебувати у збудженому стані, а геомагнітне поле — від тихого до активного рівня. Водночас прогнозують, що сонячна активність буде помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 1 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 53.

Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

дотримуватися режиму сну;

робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води протягом дня;

уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, у перший день весни в Україні очікується хмарна погода, місцями пройде сніг та дощ.

А за даними Meteoprog, перші весняні вихідні будуть дощовими та холодними.