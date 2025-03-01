Прогноз магнітних бур 1 березня — магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані

На Сонці чотири спалахи — чи будуть магнітні бурі сьогодні
На Землі у суботу, 1 березня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 березня
Протягом останньої доби на Сонці сталися чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що сьогодні магнітосфера Землі буде перебувати у збудженому стані, а геомагнітне поле — від тихого до активного рівня. Водночас прогнозують, що сонячна активність буде помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 1 березня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 53.
Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- дотримуватися режиму сну;
- робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води протягом дня;
- уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити тишу та комфорт вдома.
Нагадаємо, у перший день весни в Україні очікується хмарна погода, місцями пройде сніг та дощ.
А за даними Meteoprog, перші весняні вихідні будуть дощовими та холодними.
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