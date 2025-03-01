Погода в Україні 1 березня — детальний прогноз від синоптиків

Дощова погода взимку. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

На територію України у суботу, 1 березня, почне надходити тепле та вологе повітря із заходу, що зумовить хмарну погоду з періодичними опадами у вигляді снігу та дощу. Місцями можливі тумани та слабке налипання мокрого снігу.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні 1 березня

Температурна карта України 1 березня на 08:00. Фото: Метеопост

У західних областях вночі очікується мокрий сніг із дощем, проте вдень опади припиняться. Подекуди спостерігатиметься туман, а на дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря коливатиметься від -2...+3 °С уночі до +3...+8 °С удень.

Температурна карта України 1 березня о 14:00. Фото: Метеопост

На півночі країни вночі значних опадів не передбачається, однак вранці та вдень прогнозується сніг та мокрий сніг. Існує ймовірність налипання мокрого снігу, місцями туман та ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -7...-2 °С, у Сумській області до -10 °С, а вдень повітря прогріється до -3...+2 °С.

Температурна карта України 1 березня о 20:00. Фото: Метеопост

У центральних областях буде переважно сухо, проте на заході Черкащини та Кіровоградщини вдень можливий слабкий сніг або мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -7...-2 °С, удень коливатиметься від 0 до +5 °С.

Погода по Україні 1 березня. Фото: Метеопрог

На півдні України, включно з Кримом, буде мінлива хмарність без суттєвих опадів, окрім Одеської області, де вдень прогнозується дощ із мокрим снігом. Місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °С, удень +2...+7 °С.

У східних областях збережеться прохолодна та суха погода. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -13...-8 °С.

Нагадаємо, синоптики Ігор Кібальчич та Наталка Діденко пояснили, якою буде весна в Україні, зокрема, яка буде погода у березні.