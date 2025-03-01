Погода в Украине 1 марта — подробный прогноз от синоптиков

Дождливая погода зимой. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

На территорию Украины в субботу, 1 марта, начнет поступать теплый и влажный воздух с запада, что обусловит облачную погоду с периодическими осадками в виде снега и дождя. Местами возможны туманы и слабое налипание мокрого снега.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине 1 марта

Температурная карта Украины 1 марта на 08:00. Фото: Метеопост

В западных областях ночью ожидается мокрый снег с дождем, однако днем осадки прекратятся. Кое-где будет наблюдаться туман, а на дорогах возможна гололедица. Ветер будет слабым, переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -2...+3 °С ночью до +3...+8 °С днем.

Температурная карта Украины 1 марта в 14:00. Фото: Метеопост

На севере страны ночью значительных осадков не предвидится, однако утром и днем прогнозируется снег и мокрый снег. Существует вероятность налипания мокрого снега, местами туман и гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -7..-2 °С, в Сумской области до -10 °С, а днем воздух прогреется до -3...+2 °С.

Температурная карта Украины 1 марта в 20:00. Фото: Метеопост

В центральных областях будет преимущественно сухо, однако на западе Черкасской и Кировоградской областей днем возможен слабый снег или мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -7...-2 °С, днем будет колебаться от 0 до +5 °С.

Погода по Украине 1 марта. Фото: Метеопрог

На юге Украины, включая Крым, будет переменная облачность без существенных осадков, кроме Одесской области, где днем прогнозируется дождь с мокрым снегом. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем +2...+7 °С.

В восточных областях сохранится прохладная и сухая погода. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -13...-8 °С.

Напомним, синоптики Игорь Кибальчич и Наталья Диденко объяснили, какой будет весна в Украине, в частности, какая будет погода в марте.