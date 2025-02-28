Погода в Україні на березень — прогноз від Наталки Діденко

Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

На початку березня Україну накриє атмосферний фронт, який принесе дощову та сніжну погоду. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 1-2 березня опади охоплять більшість регіонів, окрім східних областей, де буде хмарно, але без опадів.

Про це Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці Facebook.

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Погода в Україні 1 березня

Температурна карта України 1 березня. Фото: Метеопост

Температура вночі коливатиметься в межах нуля, на заході очікується +0...+4°C, а у східних регіонах можливе зниження до -2...-9°C. У денні години 1-2 березня найтепліше буде на заході — до +2...+7°C, тоді як у східних областях 1 березня очікується -2...-5°C, а 2 березня температура підніметься до 0...-4°C. В інших регіонах країни вдень прогнозують +1...+5°C.

Температурна карта України 2 березня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві 1-2 березня

У Києві 1 березня можливий мокрий сніг, а 2 березня очікується хмарність. Температура у столиці 1 березня буде в межах +1...+3°C, а 2 березня потеплішає до +3...+5°C.

Наступного тижня Наталка Діденко прогнозує, що буде потепління, однак воно супроводжуватиметься поривчастим вітром та опадами.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на сьогодні, 28 лютого, і назвали регіони, де циклон принесе погіршення погодних умов.

Також Наталка Діденко пояснила, як зміниться погода в Україні через вплив циклону Reiner.