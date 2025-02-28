На сьогодні синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем на заході України, а в інших регіонів осадків не буде

Сніг з дощем у Харкові. Ілюстраційне фото: Ґвара Медіа

Сьогоднішня погода в Україні принесе неприємні сюрпризи мешканцям західних областей, адже там очікується сніг з дощем. Синоптики це пов'язують з тим, що в останній день зими, 28 лютого, Україну частково накриє атмосферним фронтом, що надійде із заходу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 28 лютого

Сьогодні за обіцянками метеорологів погодні умови зазнають значних змін. І хоча на решті нашої країни особливих погодних труднощів не буде, проте мешканцям західної частини України слід готуватись до мокрої та сніжної погоди.

Прогноз погоди в Україні на 28 лютого. Фото: скриншот

У західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях вдень буде хмарно та дощитиме, місцями буде сніг. Температура вдень +3...+8 °C. На решті території мінлива хмарність, без опадів, вдень +1...+6 °C. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях трішки прохолодніше — вдень -4...+1 °C.

Прогноз погоди у всіх регіонах України на 28 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 28 лютого

Останній день зими, за прогнозом Наталки Діденко, принесе дощ та мокрий сніг в західних областях. Також слід очікувати поривчастий вітер. Все це через невеликий циклон Reiner, який разом з атмосферним фронтом пройде частиною нашої країни.

"Зима завершиться коротким візитом компактного невеликого циклончика на ім'я Reiner вкупі із фронтом оклюзії… Нагадаю, що атмосферний фронт оклюзії — це коли холодний фронт наздоганяє теплий, і вони врешті-решт об'єднуються в один — у фронт оклюзії", — зазначила Діденко.

Середня температура по Україні сьогодні очікується на рівні 0…+6 °C. У Києві вдень повітря прогріється до +2…+4 °C. Істотних опадів у столиці не очікується.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що циклон Reiner принесе дощі та мокрий сніг, а також рвучкий південно-східний вітер в Україну.

Крім того, згідно з прогнозами синоптиків, перші дні весни в Україні будуть достатньо холодними та засніженими.