Погода в Україні 28 лютого — прогноз від Наталки Діденко

На захід України суне циклон — Діденко спрогнозувала погоду
У п'ятницю, 28 лютого, у західних регіонах України очікується різке погіршення погоди. Циклон Reiner принесе дощі та мокрий сніг, а також рвучкий південно-східний вітер. У той час на решті території країни істотних опадів не прогнозується.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 28 лютого
Найхолодніше вночі буде на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині та Полтавщині – температура опуститься до -10...-15 °C. У більшості областей України очікується -2...-6 °C, а на заході буде близько нуля.
Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому від 0 до +6 °C, у західних областях через опади можливе похолодання. На сході країни температура залишиться на кілька градусів нижчою, коливатиметься -3...+2°C
Прогноз погоди у Києві 28 лютого
У Києві останній день зими пройде без значних опадів. Вночі очікується -2...-4 °C, вдень – дещо потепліє до +4 °C. У другій половині дня можливе посилення південно-східного вітру.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на останній тиждень в лютому. Також відомо, чи будуть магнітні бурі сьогодні, 26 лютого.
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