Синоптики прогнозують в останній тиждень лютого холодну погоду, але на початку березня помітно потеплішає

Зимній парк у Харкові. Ілюсмтративне фото: УНІАН

Сьогодні починається останній тиждень зими, але погода все ще буде морозною. Синоптики прогнозують вночі доволі низьку температуру, хоча під кінець тижня трохи потеплішає.

Прогноз погоди на останній тиждень зими підготував Ігор Кибальчич, кандидат географічних наук та метеоролог.

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Згідно з прогнозом Ігоря Кибальчича, через панування антициклону над Східною Європою Україну чекає морозна та переважно суха погода. Ближче до наступних вихідних очікується надходження більш теплої та вологої маси повітря. Тож у більшості областей України в перші дні березня слід очікувати сніг та дощ, але температура помітно підвищиться.

Погода у понеділок, 24 лютого

Сьогодні на сході, а також на Дніпропетровщині буде невеликий сніг, слабка хуртовина. На решті території України без опадів. Вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця.

Вітер на Лівобережжі країни північний, 7 - 12 м/с; на Правобережжі змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря прогріється до -2...+4 °С, у північних та східних областях буде прохолодніше: -2...-7 °С.

Погода у вівторок, 25 лютого

Завтра, 25 лютого, на сході, а також у Приазов'ї буде хмарно з опадами у вигляді снігу. На решті території України опадів не очікується. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, на сході поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме -7...-13 °С, у північних та центральних областях -14...-21 °С, на Закарпатті -3...-8 °С.

Вдень температура повітря очікується в межах -5...+1 °С, на крайньому заході +2...+7 °С.

Погода у середу, 26 лютого

В цей день на всій території України слід чекати на малохмарну погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -14...-19 °С, у західних та південних областях -7...-13 °С; вдень -4...+3 °С, на крайньому заході +4...+7 °С.

Погода у четвер, 27 лютого

У четвер утримається суха та спокійна погода без опадів по всій Україні. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -12...-17 °С, у західних та південних областях -6...-11 °С; вдень -2…+4 °С, у південних та західних областях +5…+8 °С.

Погода у п'ятницю, 28 лютого

В останній день лютого у західних та місцями північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В решті областей України опадів не буде.

Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, у північних та східних регіонах -8...-14 °С; вдень 0…+5 °С, у центральних, південних та західних областях +2…+7 °С.

Погода у суботу, 1 березня

В перший день весни, в суботу 1 березня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни очікується мокрий сніг та дощ. Подекуди можливий туман, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 °С, на сході країни -5...-10 °С; вдень 0…+5 °С, у південних областях +2…+7 °С.

Погода у неділю, 2 березня

Цього дня в Україні прогнозується мокрий сніг, у південній половині та Криму з дощем. Подекуди туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно західної чверті, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С, на півдні до +7 °С.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну прийде тепло. Морози відступлять вже за кілька днів.