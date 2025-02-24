Синоптики прогнозируют в последнюю неделю февраля холодную погоду, но в начале марта заметно потеплеет

Зимний парк в Харькове. Иллюсмтративное фото: УНИАН

Сегодня начинается последняя неделя зимы, но погода все еще будет морозной. Синоптики прогнозируют ночью довольно низкую температуру, хотя под конец недели немного потеплеет.

Прогноз погоды на последнюю неделю зимы подготовил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук и метеоролог.

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Согласно прогнозу Игоря Кибальчича, из-за господства антициклона над Восточной Европой Украину ждет морозная и преимущественно сухая погода. Ближе к следующим выходным ожидается поступление более теплой и влажной массы воздуха. Поэтому в большинстве областей Украины в первые дни марта следует ожидать снег и дождь, но температура заметно повысится.

Погода в понедельник, 24 февраля

Сегодня на востоке, а также на Днепропетровщине будет небольшой снег, слабая метель. На остальной территории Украины без осадков. Утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер на Левобережье страны северный, 7 - 12 м/с; на Правобережье переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха прогреется до -2...+4 °С, в северных и восточных областях будет прохладнее: -2...-7 °С.

Погода во вторник, 25 февраля

Завтра, 25 февраля, на востоке, а также в Приазовье будет облачно с осадками в виде снега. На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на востоке порывистый. Температура воздуха в ночное время составит -7...-13 °С, в северных и центральных областях -14...-21 °С, на Закарпатье -3...-8 °С.

Днем температура воздуха ожидается в пределах -5...+1 °С, на крайнем западе +2...+7 °С.

Погода в среду, 26 февраля

В этот день на всей территории Украины следует ожидать малооблачную погода без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -14...-19 °С, в западных и южных областях -7...-13 °С; днем -4...+3 °С, на крайнем западе +4...+7 °С.

Погода в четверг, 27 февраля

В четверг сохранится сухая и спокойная погода без осадков по всей Украине. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -12...-17 °С, в западных и южных областях -6...-11 °С; днем -2...+4 °С, в южных и западных областях +5...+8 °С.

Погода в пятницу, 28 февраля

В последний день февраля в западных и местами северных регионах пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В остальных областях Украины осадков не будет.

Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, в северных и восточных регионах -8...-14 °С; днем 0...+5 °С, в центральных, южных и западных областях +2...+7 °С.

Погода в субботу, 1 марта

В первый день весны, в субботу 1 марта, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны ожидается мокрый снег и дождь. Местами возможен туман, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, на востоке страны -5...-10 °С; днем 0...+5 °С, в южных областях +2...+7 °С.

Погода в воскресенье, 2 марта

В этот день в Украине прогнозируется мокрый снег, в южной половине и Крыму с дождем. Местами туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно западной четверти, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге до +7 °С.

Напомним, недавно Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину придет тепло. Морозы отступят уже через несколько дней.