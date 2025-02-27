Прогноз магнітних бур 27 лютого — метеозалежним буде важко

Метеозалежним буде важко — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 27 лютого, серйозних магнітних бур можна не остерігатися. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 27 лютого
За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один спалах класу М3,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Варто остерігатися сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 27 лютого:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 72
Як полегшити вплив магнітних бур на організм
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
- Намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;
- помірні фізичні навантаження, такі як прогулянки на свіжому повітрі, можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;
- пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;
- споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, зокрема магній, калій та вітаміни групи B, що позитивно впливають на нервову систему;
- медитація, йога, дихальні вправи допоможуть зменшити вплив стресу, особливо в період магнітних бур;
- уникання алкоголю та кофеїну.
Нагадаємо, загроза зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею значно зросла. Очікується, що це може статися 22 грудня 2032 року.
Також ми писали, що в останні дні лютого метеозалежні можуть відчути на собі дію магнітної бурі середньої сили.
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