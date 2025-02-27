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Метеозалежним буде важко — прогноз магнітних бур на сьогодні

27 лютого 2025 11:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Прогноз магнітних бур 27 лютого — метеозалежним буде важко
У жінки болить голова. Фото: Pexels
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У четвер, 27 лютого, серйозних магнітних бур можна не остерігатися. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один спалах класу М3,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Варто остерігатися сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 27 лютого:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 72
магнітні бурі
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Як полегшити вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

  • Намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;
  • помірні фізичні навантаження, такі як прогулянки на свіжому повітрі, можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;
  • пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;
  • споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, зокрема магній, калій та вітаміни групи B, що позитивно впливають на нервову систему;
  • медитація, йога, дихальні вправи допоможуть зменшити вплив стресу, особливо в період магнітних бур;
  • уникання алкоголю та кофеїну.

Нагадаємо, загроза зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею значно зросла. Очікується, що це може статися 22 грудня 2032 року.

Також ми писали, що в останні дні лютого метеозалежні можуть відчути на собі дію магнітної бурі середньої сили.

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