Прогноз магнитных бурь 27 февраля — метеозависимым будет трудно

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В четверг, 27 февраля, серьезных магнитных бурь можно не опасаться. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 февраля

За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна вспышка класса М3,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М3,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Стоит остерегаться солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 27 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 72

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;

умеренные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;

пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;

потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, в частности магний, калий и витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему;

медитация, йога, дыхательные упражнения помогут уменьшить влияние стресса, особенно в период магнитных бурь;

избегание алкоголя и кофеина.

Напомним, угроза столкновения астероида 2024 YR4 с Землей значительно возросла. Ожидается, что это может произойти 22 декабря 2032 года.

Также мы писали, что в последние дни февраля метеозависимые могут ощутить на себе действие магнитной бури средней силы.