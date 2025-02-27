Прогноз магнитных бурь 27 февраля — метеозависимым будет трудно

Метеозависимым будет трудно — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 27 февраля, серьезных магнитных бурь можно не опасаться. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 февраля
За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна вспышка класса М3,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М3,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Стоит остерегаться солнечного радиационного шторма.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 27 февраля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 72
Как облегчить влияние магнитных бурь на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
- Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;
- умеренные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;
- пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;
- потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, в частности магний, калий и витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему;
- медитация, йога, дыхательные упражнения помогут уменьшить влияние стресса, особенно в период магнитных бурь;
- избегание алкоголя и кофеина.
Напомним, угроза столкновения астероида 2024 YR4 с Землей значительно возросла. Ожидается, что это может произойти 22 декабря 2032 года.
Также мы писали, что в последние дни февраля метеозависимые могут ощутить на себе действие магнитной бури средней силы.
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