Погода в Украине 28 февраля — прогноз от Наталки Диденко

Снежная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 28 февраля, в западных регионах Украины ожидается резкое ухудшение погоды. Циклон Reiner принесет дожди и мокрый снег, а также порывистый юго-восточный ветер. В то время на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 28 февраля

Холоднее всего ночью будет в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях - температура опустится до -10...-15 °C. В большинстве областей Украины ожидается -2...-6 °C, а на западе будет около нуля.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Днем столбики термометров покажут в среднем от 0 до +6 °C, в западных областях из-за осадков возможно похолодание. На востоке страны температура останется на несколько градусов ниже, будет колебаться -3...+2°C

Карта циклонов. Фото: Wetterpade

Прогноз погоды в Киеве 28 февраля

В Киеве последний день зимы пройдет без значительных осадков. Ночью ожидается -2...-4 °C, днем — несколько потеплеет до +4 °C. Во второй половине дня возможно усиление юго-восточного ветра.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на последнюю неделю в феврале. Также известно, будут ли магнитные бури сегодня, 26 февраля.