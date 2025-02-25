Погода в Україні у березні — синоптики попередили про снігопад

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перші дні весни в Україні будуть не такими вже й теплими, адже країну накриє хвиля снігопадів. Попри календарний початок весни, погода ще змусить українців одягти зимові куртки та взяти із собою парасольки.

Про це повідомили синоптики Ventusky.

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За даними метеоресурсу Ventusky, снігопади розпочнуться вже вранці 1 березня. Найбільше вони зачеплять західні та центральні області, зокрема Прикарпаття, Буковину, Хмельницьку, Вінницьку, Київську та Чернігівську області.

Карта руху хмар. Фото: скриншот

У цих регіонах прогнозується помірний сніг, який може призвести до короткочасного ускладнення дорожньої ситуації.

Карта руху снігових хмар. Фото: скриншот

Ближче до вечора того ж дня опади зміщуватимуться у центральні райони та на північний схід країни. У цей період сніг може чергуватися з мокрим снігом та дощем, що підвищує ризик ожеледиці.

Рух хмар зі снігом. Фото: скриншот

Вночі з 1 на 2 березня снігопади посиляться та охоплять частину Одеської та Миколаївської областей, а також поширяться на східні регіони. Вранці 2 березня найбільше опадів припаде на центральні та східні області, зокрема на Полтавщину, Дніпропетровщину, Харківщину та Донеччину. Протягом дня сніг поступово зміщуватиметься на південь, приносячи зниження температури та поривчастий вітер.

Коли прийде весняне потепління

Снігові хмари 3 березня. Фото: скриншот

Вже 3 березня снігопади припиняться, і на більшій частині території України встановиться сонячна та суха погода. Температури поступово почнуть підвищуватися.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала області, які першими зустрінуть весняне потепління після затяжних морозів.

Також синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень.