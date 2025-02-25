Погода на 26 лютого — детальний прогноз від Наталки Діденко

Погода у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні поступово відчувається наближення весни. Втім, у деяких областях погода ще буде дуже морозною — завтра, 26 лютого, деякі регіони скують морози до -15 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 26 лютого

За даними синоптика Наталки Діденко, у східних регіонах очікується зниження температури до -15...-12 °C. В інших областях вночі буде холодно: від -11 до -5°C, а на заході трішки тепліше – -5...-1 °C.

Денна температура 26 лютого залежатиме від регіону. У більшості областей прогнозується -4...+2°C, а на сході – до -8...-5 °C. Водночас у західних областях вже відчуватиметься справжній весняний подих — повітря прогріється до +4...+9 °C.

Температурна карта України 26 лютого. Фото: Метеопост

Опади цього дня малоймовірні, тож у більшості регіонів утримається суха погода.

Прогноз для Києва 26 лютого

Столиця України 26 лютого також залишиться під впливом сухої повітряної маси. Вночі температура опуститься до -9...-7 °C, але вдень буде комфортніше – +1...+3 °C.

Коли буде весняне потепління

За словами Наталки Діденко, протягом тижня в Україні продовжиться тенденція до потепління. А вже з 1 березня підвищиться вологість і почнуться опади, що трохи очистять повітря після впливу антициклону.

Нагадаємо, синоптики назвали регіони України, де йтиме сніг сьогодні, 25 лютого.

Також стало відомо, як змінюватиметься погода в лютому в останній тиждень і де можуть несподівано вдарити міцні морози.