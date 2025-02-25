Погода на 26 февраля — подробный прогноз от Наталки Диденко

Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине постепенно ощущается приближение весны. Впрочем, погода в некоторых областях погода еще будет очень морозной — завтра, 26 февраля, некоторые регионы сковывают морозы до -15 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 26 февраля

По данным синоптика Наталки Диденко, в восточных регионах ожидается снижение температуры до -15...-12 °C. В других областях ночью будет холодно: от -11 °C до -5 °C, а на западе немного теплее — -5...-1 °C.

Дневная температура 26 февраля будет зависеть от региона. В большинстве областей прогнозируется -4...+2°C, а на востоке — до -8...-5 °C. В то же время в западных областях уже будет ощущаться настоящее весеннее дыхание — воздух прогреется до +4...+9 °C.

Температурная карта Украины 26 февраля. Фото: Метеопост

Осадки в этот день маловероятны, поэтому в большинстве регионов сохранится сухая погода.

Прогноз для Киева 26 февраля

Столица Украины 26 февраля также останется под влиянием сухой воздушной массы. Ночью температура опустится до -9...-7 °C, но днем будет комфортнее — +1...+3 °C.

Когда будет весеннее потепление

По словам Наталки Диденко, в течение недели в Украине продолжится тенденция к потеплению. А уже с 1 марта повысится влажность и начнутся осадки, которые немного очистят воздух после влияния антициклона.

Напомним, синоптики назвали регионы Украины, где будет идти снег сегодня, 25 февраля.

Также стало известно, как будет меняться погода в феврале в последнюю неделю и где могут неожиданно ударить крепкие морозы.