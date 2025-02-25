Погода сьогодні, 25 лютого, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка під час снігопаду. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 25 лютого, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність, без опадів. Лише у східних областях хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця.

Про це у понеділок, 24 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в західних, південно-західних областях та Криму вночі становила -3...-8 °С, вдень прогнозують +2...+7 °С. На решті території вночі було -8...-13 °С, на північному сході країни до -16 °С, вдень очікується від -2...+3 °С, на Лівобережжі -2...-7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 25 лютого буде невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила -8...-13 °С, вдень очікується -2...+3 °С.

Тим часом у Києві вночі фіксувалося -8...-10 °С, вдень прогнозують +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 лютого в Україні опадів не передбачається, але температурний режим поступове почне зрушувати "з місця морозний диктат", хоча й низька температура ще втримається.

Синоптик прогнозувала, що цієї ночі у східних областях очікується -10...-16 °С, у більшості областей -7...-12 °С, а на заході -2...-8 °С. Вдень, хоч холодна погода ще побуде, особливо на Лівобережжі -2...-7 °С, проте у західних областях сьогодні передбачається +3...+8 °С.

Тим часом у Києві в цей день опади малоймовірні. Вночі Діденко прогнозувала, що буде -8...-10 °С, а вдень потеплішає до 0 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кибальчич підготував прогноз погоди на останній тиждень зими.

Також ми повідомляли, що Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну прийде тепло. Морози відступлять вже за кілька днів.