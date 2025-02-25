Погода сегодня, 25 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина во время снегопада. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на вторник, 25 февраля, сообщили синоптики. В этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в восточных областях облачно, местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица.

Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура в западных, юго-западных областях и Крыму ночью составила -3...-8 °С, днем прогнозируют +2...+7 °С. На остальной территории ночью было -8...-13 °С, на северо-востоке страны до -16 °С, днем ожидается от -2...+3 °С, на Левобережье -2...-7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 25 февраля будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила -8...-13 °С, днем ожидается -2...+3 °С.

Тем временем в Киеве ночью фиксировалось -8...-10 °С, днем прогнозируют +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 февраля в Украине осадков не предвидится, но температурный режим постепенно начнет сдвигать "с места морозный диктат", хотя и низкая температура еще удержится.

Синоптик прогнозировала, что этой ночью в восточных областях ожидается -10...-16 °С, в большинстве областей -7...-12 °С, а на западе -2...-8 °С. Днем, хотя холодная погода еще побудет, особенно на Левобережье -2...-7 °С, однако в западных областях сегодня предполагается +3...+8 °С.

В то же вермя в Киеве в этот день осадки маловероятны. Ночью Диденко прогнозировала, что будет -8...-10 °С, а днем потеплеет до 0 °С.

Напомним, недавно мы писали о том, что кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич подготовил прогноз погоды на последнюю неделю зимы.

Также мы сообщали, что Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину придет тепло. Морозы отступят уже через несколько дней.