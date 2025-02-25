Погода в Украине в марте — синоптики предупредили о снегопаде

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первые дни весны в Украине будут не такими уж и теплыми, ведь страну накроет волна снегопадов. Несмотря на календарное начало весны, погода еще заставит украинцев надеть зимние куртки и взять с собой зонтики.

Об этом сообщили синоптики Ventusky.

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По данным метеоресурса Ventusky, снегопады начнутся уже утром 1 марта. Больше всего они затронут западные и центральные области, в частности Прикарпатье, Буковину, Хмельницкую, Винницкую, Киевскую и Черниговскую области.

Карта движения облаков. Фото: скриншот

В этих регионах прогнозируется умеренный снег, который может привести к кратковременному осложнению дорожной ситуации.

Карта движения снежных облаков. Фото: скриншот

Ближе к вечеру того же дня осадки будут смещаться в центральные районы и на северо-восток страны. В этот период снег может чередоваться с мокрым снегом и дождем, что повышает риск гололеда.

Движение облаков со снегом. Фото: скриншот

Ночью с 1 на 2 марта снегопады усилятся и охватят часть Одесской и Николаевской областей, а также распространятся на восточные регионы. Утром 2 марта больше всего осадков придется на центральные и восточные области, в частности на Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области. В течение дня снег постепенно будет смещаться на юг, принося снижение температуры и порывистый ветер.

Когда придет весеннее потепление

Снежные облака 3 марта. Фото: скриншот

Уже 3 марта снегопады прекратятся, и на большей части территории Украины установится солнечная и сухая погода. Температуры постепенно начнут повышаться.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала области, которые первыми встретят весеннее потепление после затяжных морозов.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю.