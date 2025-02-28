Погода в Україні 1-2 березня — прогноз погоди на вихідні

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перші весняні вихідні будуть дощовими. Погода в Україні зміниться через надходження теплого та вологого повітря із заходу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 1 березня

У західних областях в суботу, 1 березня, вночі можливий мокрий сніг з дощем, але вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень +3…+8 °C.

На півночі країни вночі не буде істотних опадів, вранці та вдень пройде сніг та мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 °C, на Сумщині до -10 °C; вдень -3...+2 °C.

У центральних регіонах України буде переважно без опадів. Мокрий сніг можливий лише на заході Черкаської та Кіровоградської областей. На дорогах подекуди ймовірна ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде коливатись в діапазоні -2...-7 °C, вдень 0...+5 °C.

На півдні країни та у Криму прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Тільки в Одеській області очікується дощ із мокрим снігом. Подекуди можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде -4...+1 °C, вдень +2...+7 °C.

Суха та прохолодна погода в суботу буде у східних регіонах. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі прогнозують -8...-13 °C, вдень -4...+1 °C.

Погода в Україні 2 березня

На західній частині України в неділю, 2 березня, очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем. Помірний снігопад прогнозують у Карпатах очікується. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 3 -8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °C, вдень -1...+4 °C.

У північній частині України можливий невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Також прогнозують туман, на дорогах буде ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Вночі прогнозують 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C.

У центрі вночі місцями буде невеликий сніг, але вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C.

На півдні країни місцями буде невеликий дощ із мокрим снігом, на Одещині прогнозують помірні опади. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень +2...+7 °C.

У східних регіонах України в неділю очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 °C, вдень -2...+3 °C.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, березень буде теплим. Погода особливо тішитиме жителів західних та південних областей України.

Завтра, 1 березня, тепло прогнозують у Львові. Погода там буде сухою, стовпчики термометра піднімуться до +8 °C.