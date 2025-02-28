Якою буде погода у березні 2025

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Цього року лютий виявився справжнім зимовим місяцем зі снігом та морозами по всій території України. Однак, за прогнозами синоптиків, березень потішить українців теплою погодою з невеликою кількістю опадів.

Про погоду на березень 2025 року розповіли метеоролог Ігор Кібальчич та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на березень

Метеороли та синоптики прогнозують з перших днів березня настання весни. Особливо потепління у березні після доволі холодного лютого відчують на собі жителі західних і південних областей України.

Водночас на півночі Лівобережжя, а також на крайньому сході України прохолодна погода триматиметься ще протягом деякого часу. Однак, як зазначає метеоролог Ігор Кібальчич, тенденція на підвищення температури спостерігатиметься у всіх регіонах України.

Натомість середня температура у березні очікується на 1 — 2 °С вище за норму. Попри те, що впродовж усього березня очікується значна кількість сонячних днів, вночі все ж буде морозно.

Прогнозується, що кількість опадів по всій території України буде незначною, в середньому на 10 — 30% нижчою за кліматичну норму. Здебільшого це стосуватиметься східних, центральних та північних областей. Тут можуть з'явитися перші ознаки посухи.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

Погода на перші дні березня від Діденко

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду на перші дні березня. Відтак, 1 — 2 березня територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг.

Опади переміщуватимуться впродовж суботи — неділі від західних областей у східному напрямку. Лише східні області оминуть опади, хоча й буде хмарно.

Температура повітря очікується вночі близько нуля, на заході 0...+4 градуси, у східній частині -2...- 9 градусів. У денні години 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях, +2...+7 градусів.

Найнижче буде на сході, 1-го березня -2...- 5 градусів, 2-го березня 0... -4 градуси. На решті території протягом дня суботи — неділі +1...+5 градусів.

У Києві першого березня пройде мокрий сніг, другого березня буде хмарно, без опадів. Першого березня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +1...+3 градусів, у неділю потеплішає до +3...+5 градусів.

За прогнозами Наталки Діденко, на наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами.

Температурна карта України на 1 березня. Фото: Метеопост

Температурна карта України на 2 березня. Фото: Метеопост

Додамо, що 28 лютого погода в Україні буде не надто приємною для мешканців західних областей, адже там очікується сніг з дощем. Синоптики це пов'язують з тим, що в останній день зими, 28 лютого, Україну частково накриє атмосферним фронтом, що надійде із заходу.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 28 лютого, в деяких областях України прогнозується дощ з переходом у сніг. В інших регіонах опадів не очікується.