Якою буде погода у березні 2025

Погода на березень — чи варто очікувати потепління
Цього року лютий виявився справжнім зимовим місяцем зі снігом та морозами по всій території України. Однак, за прогнозами синоптиків, березень потішить українців теплою погодою з невеликою кількістю опадів.
Про погоду на березень 2025 року розповіли метеоролог Ігор Кібальчич та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на березень
Метеороли та синоптики прогнозують з перших днів березня настання весни. Особливо потепління у березні після доволі холодного лютого відчують на собі жителі західних і південних областей України.
Водночас на півночі Лівобережжя, а також на крайньому сході України прохолодна погода триматиметься ще протягом деякого часу. Однак, як зазначає метеоролог Ігор Кібальчич, тенденція на підвищення температури спостерігатиметься у всіх регіонах України.
Натомість середня температура у березні очікується на 1 — 2 °С вище за норму. Попри те, що впродовж усього березня очікується значна кількість сонячних днів, вночі все ж буде морозно.
Прогнозується, що кількість опадів по всій території України буде незначною, в середньому на 10 — 30% нижчою за кліматичну норму. Здебільшого це стосуватиметься східних, центральних та північних областей. Тут можуть з'явитися перші ознаки посухи.
Погода на перші дні березня від Діденко
Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду на перші дні березня. Відтак, 1 — 2 березня територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг.
Опади переміщуватимуться впродовж суботи — неділі від західних областей у східному напрямку. Лише східні області оминуть опади, хоча й буде хмарно.
Температура повітря очікується вночі близько нуля, на заході 0...+4 градуси, у східній частині -2...- 9 градусів. У денні години 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях, +2...+7 градусів.
Найнижче буде на сході, 1-го березня -2...- 5 градусів, 2-го березня 0... -4 градуси. На решті території протягом дня суботи — неділі +1...+5 градусів.
У Києві першого березня пройде мокрий сніг, другого березня буде хмарно, без опадів. Першого березня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +1...+3 градусів, у неділю потеплішає до +3...+5 градусів.
За прогнозами Наталки Діденко, на наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами.
Додамо, що 28 лютого погода в Україні буде не надто приємною для мешканців західних областей, адже там очікується сніг з дощем. Синоптики це пов'язують з тим, що в останній день зими, 28 лютого, Україну частково накриє атмосферним фронтом, що надійде із заходу.
Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 28 лютого, в деяких областях України прогнозується дощ з переходом у сніг. В інших регіонах опадів не очікується.
Читайте Новини.LIVE!