Какой будет погода в марте 2025 года

Парень и девушка на пробежке. Иллюстративное фото: Depositphotos

В этом году февраль оказался настоящим зимним месяцем со снегом и морозами по всей территории Украины. Однако, по прогнозам синоптиков, март порадует украинцев теплой погодой с небольшим количеством осадков.

О погоде на март 2025 года рассказали метеоролог Игорь Кибальчич и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на март

Метеорологи и синоптики прогнозируют с первых дней марта наступление весны. Особенно потепление в марте после довольно холодного февраля почувствуют на себе жители западных и южных областей Украины.

В то же время на севере Левобережья, а также на крайнем востоке Украины прохладная погода будет держаться еще в течение некоторого времени. Однако, как отмечает метеоролог Игорь Кибальчич, тенденция на повышение температуры будет наблюдаться во всех регионах Украины.

Зато средняя температура в марте ожидается на 1 — 2 °С выше нормы. Несмотря на то, что в течение всего марта ожидается значительное количество солнечных дней, ночью все же будет морозно.

Прогнозируется, что количество осадков по всей территории Украины будет незначительным, в среднем на 10 — 30% ниже климатической нормы. В основном это будет касаться восточных, центральных и северных областей. Здесь могут появиться первые признаки засухи.

Температурная карта. Фото: Наталка Диденко

Погода на первые дни марта от Диденко

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на первые дни марта. Следовательно, 1 — 2 марта территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег.

Осадки будут перемещаться в течение субботы - воскресенья от западных областей в восточном направлении. Только восточные области обойдут осадки, хотя и будет облачно.

Температура воздуха ожидается ночью около нуля, на западе 0...+4 градуса, в восточной части -2...-9 градусов. В дневные часы 1 и 2 марта самой теплой ожидается погода в западных областях, +2...+7 градусов.

Ниже всего будет на востоке, 1-го марта -2...-5 градусов, 2-го марта 0...-4 градуса. На остальной территории в течение дня субботы - воскресенья +1...+5 градусов.

В Киеве первого марта пройдет мокрый снег, второго марта будет облачно, без осадков. Первого марта температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +1...+3 градусов, в воскресенье потеплеет до +3...+5 градусов.

По прогнозам Наталки Диденко, на следующей неделе дальше будет теплеть, однако с ветром и осадками.

Температурная карта Украины на 1 марта. Фото: Метеопост

Температурная карта Украины на 2 марта. Фото: Метеопост

Добавим, что 28 февраля погода в Украине будет не слишком приятной для жителей западных областей, ведь там ожидается снег с дождем. Синоптики это связывают с тем, что в последний день зимы, 28 февраля, Украину частично накроет атмосферным фронтом, который поступит с запада.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 февраля, в некоторых областях Украины прогнозируется дождь с переходом в снег. В других регионах осадков не ожидается.