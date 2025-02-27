Погода в Україні 28 лютого — прогноз погоди на завтра

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п’ятницю, 28 лютого, в деяких областях України прогнозується дощ з переходом у сніг. В інших регіонах опадів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 28 лютого

Так, найбільші зміни в погодних умовах очікуються на заході України, куди проникне атмосферний фронт з заходу.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Синоптики зазначають, що фронт принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вночі очікується послаблення морозу до відлиги. На решті території країни погоду без опадів продовжить визначати область високого атмосферного тиску.

Так, на заході, а також вдень у Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно, з дощами, місцями зі снігом. Температура вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень очікується 3-8 градусів тепла.

На решті території буде мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень — від 1 до 6 градусів тепла. У східних областях, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі температура опуститься до 9-14 градусів морозу, вдень буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди від Діденко на 28 лютого

Останній день зими в Україні буде супроводжуватися дощами, мокрим снігом і поривчастим вітром. Все це зумовить невеликий циклон Reiner, який разом з атмосферним фронтом вплине на частину країни.

"Зима завершиться коротким візитом компактного невеликого циклончика на ім'я Reiner вкупі із фронтом оклюзії… Нагадаю, що атмосферний фронт оклюзії — це коли холодний фронт наздоганяє теплий, і вони врешті-решт об'єднуються в один — у фронт оклюзії", — зазначила Діденко.

Синоптикиня зазначила, що атмосферні фронти зазвичай приносять опади, і 28 лютого це відчується в західних областях України.

Циклон разом із фронтом привезе дощ та мокрий сніг, а також сильний південно-східний вітер. В інших регіонах країни опадів не передбачається.

Найнижча температура очікується вночі на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині та Полтавщині — до -10…-15 °C. В інших областях нічні температури коливатимуться в межах -2…-6 °C, а на заході буде близько нуля.

"Впродовж дня 28 лютого очікується 0…+6 градусів (у західних областях через опади похолоднішає), лише в східній частині буде на кілька градусів нижче — від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла", — додала синоптикиня.

За прогнозом, у Києві останній день зими пройде з нічною температурою -2…-4 °C, а вдень повітря прогріється до +2…+4 °C. У другій половині дня можливе посилення вітру, який дутиме з південного сходу. Істотних опадів у столиці не очікується.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що циклон Reiner принесе дощі та мокрий сніг, а також рвучкий південно-східний вітер в Україну.

Крім того, згідно прогнозам синоптиків, перші дні весни в Україні будуть достатньо холодними та засніженими.