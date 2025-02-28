Погода в Украине 1-2 марта — прогноз погоды на выходные

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первые весенние выходные будут дождливыми. Погода в Украине изменится из-за поступления теплого и влажного воздуха с запада.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 1 марта

В западных областях в субботу, 1 марта, ночью возможен мокрый снег с дождем, но днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °C, днем +3...+8 °C.

На севере страны ночью не будет существенных осадков, утром и днем пройдет снег и мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 °C, на Сумщине до -10 °C; днем -3...+2 °C.

В центральных регионах Украины будет преимущественно без осадков. Мокрый снег возможен лишь на западе Черкасской и Кировоградской областей. На дорогах местами вероятна гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -2...-7 °C, днем 0...+5 °C.

На юге страны и в Крыму прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области ожидается дождь с мокрым снегом. Кое-где возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет -4...+1 °C, днем +2...+7 °C.

Сухая и прохладная погода в субботу будет в восточных регионах. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируют -8...-13 °C, днем -4...+1 °C.

Погода в Украине 2 марта

На западной части Украины в воскресенье, 2 марта, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем. Умеренный снегопад прогнозируют в Карпатах ожидается. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 3 -8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °C, днем -1...+4 °C.

В северной части Украины возможен небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Также прогнозируют туман, на дорогах будет гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Ночью прогнозируют 0...-5 °C, днем +1...+6 °C.

В центре ночью местами будет небольшой снег, но днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах 0...-5 °C, днем +1...+6 °C.

На юге страны местами будет небольшой дождь с мокрым снегом, в Одесской области прогнозируют умеренные осадки. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днем +2...+7 °C.

В восточных регионах Украины в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 °C, днем -2...+3 °C.

Напомним, по прогнозам синоптиков, март будет теплым. Погода особенно будет радовать жителей западных и южных областей Украины.

Завтра, 1 марта, тепло прогнозируют во Львове. Погода там будет сухой, столбики термометра поднимутся до +8 °C.