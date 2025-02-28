Погода завтра, 1 березня, в Україні — прогноз від Укргідрометцентру

Холодна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 1 березня надали синоптики. Завтра в деяких областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, а також морози до -10 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 1 березня

За прогнозом синоптиків, у суботу, 1 березня, буде хмарна погода. В Україні, окрім сходу та південного сходу, буде невеликий мокрий сніг та дощі. На півночі та сході країни на дорогах місцями очікується ожеледиця, а пориви вітру будуть 5-10 м/с.

Водночас на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та Криму завтра вночі стовпчики термометрів опустяться до -5...-10 °C, а на крайньому сході країни до -14 °C.

На решті території буде дещо тепліше і температура коливатиметься в межах +2...-3 °C, а вдень від -1 °C до +4 °C. У західних областях тепло сягне +5...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні 1 березня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни у Києві. За їхніми даними, вночі ще будуть морози.

Водночас Наталка Діденко повідомила, що 1 та 2 березня Україну накриє атмосферний фронт. Через це на вихідних у більшості областях очікуються опади.