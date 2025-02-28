Погода завтра, 1 марта, в Украине — прогноз от Укргидрометцентра

Холодная погода на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 1 марта, предоставили синоптики. Завтра в некоторых областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также морозы до -10 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 1 марта

По прогнозу синоптиков, в субботу, 1 марта, будет облачная погода. В Украине, кроме востока и юго-востока, будет небольшой мокрый снег и дожди. На севере и востоке страны на дорогах местами ожидается гололедица, а порывы ветра будут 5-10 м/с.

В то же время на Левобережье, Кировоградщине, Николаевщине и Крыму завтра ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 °C, а на крайнем востоке страны до -14 °C.

На остальной территории будет несколько теплее и температура будет колебаться в пределах +2...-3 °C, а днем от -1 °C до +4 °C. В западных областях тепло достигнет +5...+9 °C.

Прогноз погоды в Украине 1 марта. Фото: facebook.com/UkrHMC

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны в Киеве. По их данным, ночью еще будут морозы.

В то же время Наталка Диденко сообщила, что 1 и 2 марта Украину накроет атмосферный фронт. Из-за этого на выходных в большинстве областей ожидаются осадки.