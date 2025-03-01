Почему кажется, что мир дрожит — все об осциллопсии

Человеческий глаз. Фото: Pexels

Осциллопсия — это симптом, который вызывает нарушение зрительного восприятия, когда человек видит окружающие объекты колеблющимися, прыгающими или вибрирующими, даже если они остаются неподвижными. Это состояние может возникать как в покое, так и при движении головы или ходьбе.

О причинах появления осциллопсии и методах борьбы с ней рассказал офтальмолог, хирург, кандидат медицинских наук Владимир Мельник, пишет ТСН.

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Почему возникает осциллопсия

Основная причина такого нарушения — сбой в работе окуло-вестибулярного рефлекса, который отвечает за координацию движений глаз и тела. В нормальном состоянии, когда человек поворачивает голову или наклоняется, его взгляд фокусируется на необходимом объекте. При осциллопсии этот механизм работает неправильно, что вызывает искаженное восприятие движения.

Нарушение может быть вызвано различными факторами, в частности:

неконтролируемыми движениями глаз (нистагмом);

поражениями внутреннего уха, ответственного за равновесие;

воспалительными процессами в головном мозге;

перенесенным инсультом;

тяжелыми черепно-мозговыми травмами;

рассеянным склерозом;

поражениями нервных структур головного мозга;

побочным действием определенных медикаментов.

Симптомы осциллопсии

Помимо иллюзии движения объектов, это состояние может сопровождаться:

головокружением и нарушением равновесия;

ощущением тошноты;

двоением в глазах;

мерцанием или размытостью изображения.

Из-за постоянных проблем с координацией и зрением человек может испытывать трудности с работой, чтением, управлением автомобилем или даже самостоятельным передвижением на улице.

Осциллопсия может появляться постепенно, например, при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона или рассеянный склероз. Но в некоторых случаях симптомы развиваются внезапно, что часто случается после травм головы, инсультов или вестибулярного неврита.

Можно ли вылечить осциллопсию

Поскольку осциллопсия не является самостоятельным заболеванием, ее лечение зависит от устранения первопричины. Определение диагноза требует комплексного подхода — пациенту может понадобиться консультация офтальмолога, невролога или отоларинголога.

По мнению офтальмологов, осциллопсия часто связана с нистагмом — состоянием, которое сложно диагностировать и лечить. Он может иметь разное происхождение — зрительное, неврологическое или вестибулярное, поэтому эффективная терапия требует сотрудничества нескольких специалистов.

В некоторых случаях установить точную причину осциллопсии не удается, однако основной задачей врачей остается облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациента.

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