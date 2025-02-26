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Чи можуть переплутати ембріони під час ЕКЗ — відповідь лікаря

26 лютого 2025 22:18
Андрій Плахонін - Редактор
Штучне запліднення — чи можуть переплутати ембріони
Вагітна жінка на прийомі у лікаря. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Одним з ефективних способів завагітніти є екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). У майбутніх батьків часто виникають питання щодо штучного запліднення. Зокрема, їм важливо розуміти, чи не можуть в клініці сплутати ембріони.

Детальніше про це розповіла репродуктолог Юлія Маслій у випуску "Хочу бути мамою" на YouTube-каналі Люкс ФМ.

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За словами репродуктолога, найчастіше майбутні батьки хвилюються за те, щоб під час штучного запліднення лікарі не сплутали ембріони. Як зізналась Маслій, це також й найбільший страх самих медиків. Такі випадки дійсно трапляються.

"Кожна клініка робить усе, аби такого не було. Насправді у світі є багато описаних випадків, коли ембріони переплутали. Таке траплялося в Італії, США, коли жінки народжували дітей, не схожих на них із партнером. Або під час вагітності вони дізнавалися про те, що ембріони переплутали. Найбільш прогресивною у цій ситуації є країна Ізраїль", — розповіла репродуктолог.

Як пояснила Маслій, якщо таке трапляється, клініка офіційно подає заяву до МОЗ. Після цього викликають майбутніх батьків, аби вони вирішили, що далі робити.

"Наразі в Україні нема офіційно підтверджених таких випадків", — зазначила репродуктолог.

Клініки намагаються уникнути таких ситуацій. Для цього зараз запускають спеціальні електронні системи, відомо ще як "чипування".

"Коли пацієнтка заходить в операційну, у неї є картка чи браслет, на яких є штрихкод. Такий штрихкод є на всіх пробірках, які належать їхній парі. Якщо штрихкоди не збігаються, система дає сигнал. Якщо тиша — значить, помилки нема", — говорить Маслій.

Нагадаємо, в Україні діє програма лікування безпліддя за кошти НСЗУ. Це дає змогу парам стати батьками завдяки безкоштовному ЕКЗ.

В Україні можна скористатись послугою кріоконсервації статевих клітин. Цим особливо цікавляться військові, які ризикують на фронті здоров'ям та життям.

медицина вагітність лікарі ЕКЗ безпліддя

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