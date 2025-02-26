Штучне запліднення — чи можуть переплутати ембріони

Чи можуть переплутати ембріони під час ЕКЗ — відповідь лікаря
Одним з ефективних способів завагітніти є екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). У майбутніх батьків часто виникають питання щодо штучного запліднення. Зокрема, їм важливо розуміти, чи не можуть в клініці сплутати ембріони.
Детальніше про це розповіла репродуктолог Юлія Маслій у випуску "Хочу бути мамою" на YouTube-каналі Люкс ФМ.
Що потрібно знати про штучне запліднення
За словами репродуктолога, найчастіше майбутні батьки хвилюються за те, щоб під час штучного запліднення лікарі не сплутали ембріони. Як зізналась Маслій, це також й найбільший страх самих медиків. Такі випадки дійсно трапляються.
"Кожна клініка робить усе, аби такого не було. Насправді у світі є багато описаних випадків, коли ембріони переплутали. Таке траплялося в Італії, США, коли жінки народжували дітей, не схожих на них із партнером. Або під час вагітності вони дізнавалися про те, що ембріони переплутали. Найбільш прогресивною у цій ситуації є країна Ізраїль", — розповіла репродуктолог.
Як пояснила Маслій, якщо таке трапляється, клініка офіційно подає заяву до МОЗ. Після цього викликають майбутніх батьків, аби вони вирішили, що далі робити.
"Наразі в Україні нема офіційно підтверджених таких випадків", — зазначила репродуктолог.
Клініки намагаються уникнути таких ситуацій. Для цього зараз запускають спеціальні електронні системи, відомо ще як "чипування".
"Коли пацієнтка заходить в операційну, у неї є картка чи браслет, на яких є штрихкод. Такий штрихкод є на всіх пробірках, які належать їхній парі. Якщо штрихкоди не збігаються, система дає сигнал. Якщо тиша — значить, помилки нема", — говорить Маслій.
Нагадаємо, в Україні діє програма лікування безпліддя за кошти НСЗУ. Це дає змогу парам стати батьками завдяки безкоштовному ЕКЗ.
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