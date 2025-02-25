Кріоконсервація - що це таке та де скористатися послугою

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Кріоконсервація — заморожені надії на батьківство в умовах війни

25 лютого 2025 06:15
Наталія Вербицька - лікар вищої категорії, репродуктолог в медичному центрі "Мати та дитина"
Наталія Вербицька
лікар вищої категорії, репродуктолог в медичному центрі "Мати та дитина"
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Наталія Вербицька - лікар вищої категорії, репродуктолог в медичному центрі "Мати та дитина"
Наталія Вербицька
лікар вищої категорії, репродуктолог в медичному центрі "Мати та дитина"

"Мамо, я хочу, щоб у мене були діти, навіть якщо зі мною щось станеться". Ці слова я почула від молодої військової перед її відправкою на фронт. За 22 роки практики в репродуктивній медицині я бачила різні історії, але саме зараз вони набувають особливого значення.

Як показують результати досліджень провідних світових клінік, кріоконсервація статевих клітин — це не просто медична процедура, а науково підтверджений метод збереження надії на батьківство в часи найбільшої невизначеності. Метод вітрифікації, що передбачає швидке заморожування з використанням спеціальних захисних речовин, демонструє значно кращі результати виживання клітин та успішності вагітності порівняно з традиційним повільним заморожуванням.

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До війни кожна четверта-п'ята пара в Україні стикалася з проблемою безпліддя. Після повномасштабного вторгнення ситуація значно погіршилася. Масова міграція населення, вимушене роз'єднання сімей, постійний стрес — все це негативно впливає на репродуктивне здоров'я. У жінок погіршується якість яйцеклітин, у чоловіків знижуються показники сперми.

Кріоконсервація стає особливо актуальною для тих, хто стоїть перед серйозними викликами: жінки з передчасною недостатністю яєчників, пацієнти перед операціями чи онкологічним лікуванням. Це також шанс для тих, хто свідомо відкладає материнство до більш сприятливого моменту.

Що потрібно знати про підготовку? Процес різниться для чоловіків і жінок. Чоловікам достатньо здати кілька аналізів крові та пройти оцінку якості сперми — все це займає від одного до трьох днів. Для жінок шлях довший: окрім загальних аналізів, необхідно перевірити гормональний фон, зробити УЗД, оцінити оваріальний резерв та проконсультуватися з гінекологом. Зазвичай це займає від п'яти до десяти днів, як в нашому центрі "Мати та дитина". 

Сама процедура забору матеріалу для чоловіків проста — достатньо дотриматися кількох базових вимог: утриматися від еякуляції протягом 3-7 днів, не мати гострих інфекцій та уникати лазні напередодні. Для жінок процес технічно складніший: після комплексного обстеження проводиться контрольована стимуляція яєчників, а потім — малоінвазивне втручання під короткочасним знеболенням.

За даними сучасних досліджень у галузі репродуктивної медицини, як і будь-яка медична процедура, кріоконсервація має свої ризики. При гормональній стимуляції може виникнути синдром гіперстимуляції яєчників, але сучасні протоколи роблять цей ризик мінімальним. Завдяки новітнім технологіям вітрифікації втрати клітин при розморожуванні практично відсутні, а наш центр гарантує найвищі стандарти контролю якості та зберігання матеріалу.

Нещодавно я отримала повідомлення від своєї пацієнтки. Три роки тому вона дізналася про зниження оваріального резерву і відразу вирішила зберегти яйцеклітини. Сьогодні вона вагітна — з першої спроби використання збережених клітин. "Це був мій шанс на материнство, і я щаслива, що не втратила його", — пише вона.

Особливо важливим кроком стала нещодавня ініціатива Національної служби здоров'я України щодо покриття витрат на кріозбереження репродуктивного матеріалу для військових. Це не просто медична послуга — це інвестиція в майбутнє тих, хто зараз захищає нашу країну.

Кріоконсервація дає свободу вибору. Вона дозволяє зберегти надію на батьківство, зменшити тривогу щодо репродуктивного майбутнього та самостійно обирати час для створення сім'ї. В умовах війни це набуває особливого значення — це можливість думати про майбутнє навіть у найскладніші часи.

діти здоров'я медицина вагітність війна

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