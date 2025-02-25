Криоконсервация – что это такое и где воспользоваться услугой

Будущее отцовство в условиях войны. Коллаж: Новини.LIVE

Наталья Вербицкая врач высшей категории, репродуктолог в медицинском центре "Мать и ребенок"

"Мама, я хочу, чтобы у меня были дети, даже если со мной что-то случится". Эти слова я услышала от молодой военной перед ее отправкой на фронт. За 22 года практики в репродуктивной медицине я видела разные истории, но именно сейчас они приобретают особое значение.

Как показывают результаты исследований ведущих мировых клиник, криоконсервация половых клеток — это не просто медицинская процедура, а научно подтвержденный метод сохранения надежды на отцовство во времена наибольшей неопределенности. Метод витрификации, предусматривающий быстрое замораживание с использованием специальных защитных веществ, демонстрирует значительно лучшие результаты выживания клеток и успешности беременности по сравнению с традиционным медленным замораживанием.

Читайте также:

До войны каждая четвертая-пятая пара в Украине сталкивалась с проблемой бесплодия. После полномасштабного вторжения ситуация значительно ухудшилась. Массовая миграция населения, вынужденное разъединение семей, постоянный стресс — все это негативно влияет на репродуктивное здоровье. У женщин ухудшается качество яйцеклеток, у мужчин снижаются показатели спермы.

Криоконсервация становится особенно актуальной для тех, кто стоит перед серьезными вызовами: женщины с преждевременной недостаточностью яичников, пациенты перед операциями или онкологическим лечением. Это также шанс для тех, кто сознательно откладывает материнство до более благоприятного момента.

Что нужно знать о подготовке? Процесс отличается для мужчин и женщин. Мужчинам достаточно сдать несколько анализов крови и пройти оценку качества спермы — все это занимает от одного до трех дней. Для женщин путь длиннее: кроме общих анализов, необходимо проверить гормональный фон, сделать УЗИ, оценить овариальный резерв и проконсультироваться с гинекологом. Обычно это занимает от пяти до десяти дней, как в нашем центре "Мать и дитя".

Сама процедура забора материала для мужчин проста — достаточно соблюсти несколько базовых требований: воздержаться от эякуляции в течение 3-7 дней, не иметь острых инфекций и избегать бани накануне. Для женщин процесс технически сложнее: после комплексного обследования проводится контролируемая стимуляция яичников, а затем — малоинвазивное вмешательство под кратковременным обезболиванием.

По данным современных исследований в области репродуктивной медицины, как и любая медицинская процедура, криоконсервация имеет свои риски. При гормональной стимуляции может возникнуть синдром гиперстимуляции яичников, но современные протоколы делают этот риск минимальным. Благодаря новейшим технологиям витрификации потери клеток при размораживании практически отсутствуют, а наш центр гарантирует высокие стандарты контроля качества и хранения материала.

Недавно я получила сообщение от своей пациентки. Три года назад она узнала о снижении овариального резерва и сразу решила сохранить яйцеклетки. Сегодня она беременна — с первой попытки использования сохраненных клеток. "Это был мой шанс на материнство, и я счастлива, что не упустила его", — пишет она.

Особенно важным шагом стала недавняя инициатива Национальной службы здоровья Украины по покрытию расходов на криохранение репродуктивного материала для военных. Это не просто медицинская услуга — это инвестиция в будущее тех, кто сейчас защищает нашу страну.

Криоконсервация дает свободу выбора. Она позволяет сохранить надежду на отцовство, уменьшить тревогу относительно репродуктивного будущего и самостоятельно выбирать время для создания семьи. В условиях войны это приобретает особое значение — это возможность думать о будущем даже в самые сложные времена.