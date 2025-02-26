Искусственное оплодотворение — могут ли перепутать эмбрионы

Могут ли перепутать эмбрионы во время ЭКО — ответ врача
Одним из эффективных способов забеременеть является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). У будущих родителей часто возникают вопросы относительно искусственного оплодотворения. В частности, им важно понимать, не могут ли в клинике спутать эмбрионы.
Подробнее об этом рассказала репродуктолог Юлия Маслий в выпуске "Хочу быть мамой" на YouTube-канале Люкс ФМ.
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По словам репродуктолога, чаще всего будущие родители волнуются за то, чтобы во время искусственного оплодотворения врачи не спутали эмбрионы. Как призналась Маслий, это также и самый большой страх самих медиков. Такие случаи действительно случаются.
"Каждая клиника делает все, чтобы такого не было. На самом деле в мире есть много описанных случаев, когда эмбрионы перепутали. Такое случалось в Италии, США, когда женщины рожали детей, не похожих на них с партнером. Или во время беременности они узнавали о том, что эмбрионы перепутали. Наиболее прогрессивной в этой ситуации является страна Израиль", — рассказала репродуктолог.
Как пояснила Маслий, если такое случается, клиника официально подает заявление в Минздрав. После этого вызывают будущих родителей, чтобы они решили, что дальше делать.
"Сейчас в Украине нет официально подтвержденных таких случаев", — отметила репродуктолог.
Клиники пытаются избежать таких ситуаций. Для этого сейчас запускают специальные электронные системы, известно еще как "чипирование".
"Когда пациентка заходит в операционную, у нее есть карточка или браслет, на которых есть штрихкод. Такой штрихкод есть на всех пробирках, которые принадлежат их паре. Если штрихкоды не совпадают, система дает сигнал. Если тишина — значит, ошибки нет", — говорит Маслий.
Напомним, в Украине действует программа лечения бесплодия за средства НСЗУ. Это позволяет парам стать родителями благодаря бесплатному ЭКО.
В Украине можно воспользоваться услугой криоконсервации половых клеток. Этим особенно интересуются военные, которые рискуют на фронте здоровьем и жизнью.
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