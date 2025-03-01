Чому здається, що світ тремтить — все про осцилопсію

Людське око. Фото: Pexels

Осцилопсія — це симптом, який викликає порушення зорового сприйняття, коли людина бачить навколишні об'єкти такими, що коливаються, стрибають або вібрують, навіть якщо вони залишаються нерухомими. Цей стан може виникати як у спокої, так і при русі голови або ходьбі.

Про причини появи осцилопсії та методи боротьби з нею розповів офтальмолог, хірург, кандидат медичних наук Володимир Мельник, пише ТСН.

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Чому виникає осцилопсія

Основна причина такого порушення – збій у роботі окуло-вестибулярного рефлексу, який відповідає за координацію рухів очей і тіла. У нормальному стані, коли людина повертає голову або нахиляється, її погляд фокусується на необхідному об'єкті. При осцилопсії цей механізм працює неправильно, що викликає спотворене сприйняття руху.

Порушення може бути спричинене різними факторами, зокрема:

неконтрольованими рухами очей (ністагмом);

ураженнями внутрішнього вуха, відповідального за рівновагу;

запальними процесами в головному мозку;

перенесеним інсультом;

важкими черепно-мозковими травмами;

розсіяним склерозом;

ураженнями нервових структур головного мозку;

побічною дією певних медикаментів.

Симптоми осцилопсії

Крім ілюзії руху об'єктів, цей стан може супроводжуватися:

запамороченням і порушенням рівноваги;

відчуттям нудоти;

двоїнням в очах;

мерехтінням або розмитістю зображення.

Через постійні проблеми з координацією та зором людина може мати труднощі з роботою, читанням, керуванням автомобілем або навіть самостійним пересуванням на вулиці.

Осцилопсія може з'являтися поступово, наприклад, при таких захворюваннях, як хвороба Паркінсона чи розсіяний склероз. Але в деяких випадках симптоми розвиваються раптово, що часто трапляється після травм голови, інсультів або вестибулярного невриту.

Чи можна вилікувати осцилопсію

Оскільки осцилопсія не є самостійним захворюванням, її лікування залежить від усунення першопричини. Визначення діагнозу потребує комплексного підходу – пацієнту може знадобитися консультація офтальмолога, невролога або отоларинголога.

На думку офтальмологів, осцилопсія часто пов'язана з ністагмом – станом, який складно діагностувати та лікувати. Він може мати різне походження – зорове, неврологічне або вестибулярне, тому ефективна терапія вимагає співпраці кількох спеціалістів.

У деяких випадках встановити точну причину осцилопсії не вдається, однак основним завданням лікарів залишається полегшення симптомів та покращення якості життя пацієнта.

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