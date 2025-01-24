Бункер на случай катастрофы – что будет в укрытии для миллионеров (фото)

Бункер Aerie. Фото: SAFE

В Америке решили построить бункер для богачей на случай глобальной катастрофы. Туда будут пускать только после оплаты входного билета стоимостью 20 млн долларов. Доступ получит элита, которую обеспечат всеми возможными удобствами: от бассейна и других развлечений до возможности поселиться в сверхбезопасной капсуле.

Детали рассказало издание Daily Mail.

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Объект под названием Aerie построит американская компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) в Вирджинии, вблизи Белого дома. По словам директора отдела медицинской подготовки SAFE Наоми Корби, расположение никак не связано с политической ситуацией в США.

Стоимость проекта составляет 300 млн долларов, но инвестиции быстро удастся отбить, учитывая цену входного билета — 20 млн долларов. Внутри могут разместиться 625 человек, так что общие поступления составят ориентировочно 12,5 млрд долларов.

Бункер станет убежищем для мировой элиты на случай глобальной катастрофы. Например, он даст шанс выжить в случае ядерной войны. Что интересно, это не первая попытка построить место под землей для личной защиты. Ким Кардашьян, Марк Цукерберг и Том Круз ранее признавались, что вложили деньги в возведение собственного бункера или заплатили за участие в подобном проекте.

Внутри Aerie жильцов будет ждать:

мраморный пол;

матрасы с эффектом памяти;

медицинское обслуживание на базе искусственного интеллекта;

роскошные рестораны для гурманов;

крытый бассейн;

комнаты для внутривенной терапии;

боулинг;

стена для скалолазания;

места для конфиденциального ведения бизнеса и др.

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE

В Америке построят бункер Aerie на случай катастрофы. Фото: SAFE 1 / 9

Плюс можно будет воспользоваться дополнительной капсулой с максимальным уровнем безопасности, если появится необходимость. По словам Наоми Корби, после открытия бункера введут четырехуровневое членство. Низший уровень станет доступен "умеренно успешным генеральным директорам", а самый высокий будут иметь лишь избранные по специальным приглашениям.

Уже в 2026 году компания откроет пробный доступ, чтобы потенциальные клиенты могли посетить помещение и решить, покупать ли место. А полноценного запуска проекта придется ждать несколько лет. Сообщается, что SAFE уже получила тысячи запросов от богачей со всего мира, поэтому не сомневается в успехе своего замысла.

Напомним, среди украинцев также есть люди с миллиардными состояниями. Например, олигарх Ринат Ахметов занимает 496 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с размером капитала 6,2 млрд долларов. Также немалыми богатствами владеют Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов.

Мы писали, каким искусственный интеллект видит конец света. Нейросеть сгенерировала картинки со сценами абсолютного хаоса и разрушения. Во многих версиях причиной катастрофы является большой астероид или другая планета, падающая прямо на Землю.