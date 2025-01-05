Ахметов, Пінчук, Боголюбов – на яких місцях у рейтингах найбагатших людей світу

Український олігарх Рінат Ахметов. Фото: УНІАН

Українські бізнесмени не можуть потягатися з багатством Ілона Маска чи інших доларових мільярдерів, які перебувають у першій сотні найбагатших людей світу. Але в рейтингу вони присутні, хоч і займають далеко не передові позиції. Декому навіть вдалося збільшити свої статки у 2024 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців потрапив у рейтинги найбагатших людей світу.

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Bloomberg Billionaires Index

Рейтинг містить імена 500 людей із найбільшим капіталом. На першому місці розташувався американський підприємець Ілон Маск зі статками 415 млрд доларів станом на 3 січня 2024 року (цифри оновлюються щоденно, наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку). Лише один український олігарх опинився в рейтингу — Рінат Ахметов.

Щоправда, він майже останній у списку — на 496 місці з розміром капіталу 6,2 млрд доларів. За минулий рік, 2024-й, йому вдалося збагатіти на 379 млн доларів. За даними Bloomberg, активи Ахметова розподіляються так:

грошові кошти — 2,08 млрд доларів;

Метінвест — 1,2 млрд доларів;

ДТЕК — 1,42 млрд доларів;

ПУМБ — 253 млн доларів;

Esta Grоup — 60,5 млн доларів;

HarvEast — 43 млн доларів;

нерухомість — 442 млн доларів;

Укртелеком — 96 млн доларів;

ФК "Шахтар" — 253 млн доларів;

Лемтранс Груп — 104 млн доларів;

UMG Investmets — 250 млн доларів.

Приріст статків Ріната Ахметова за даними Bloomberg Billionaires Index. Фото: скриншот

Рейтинг Forbes

В іншому відомому списку світових багатіїв Рінат Ахметов розмістився на 785 місці, причому його статки оцінили лише в 4 млрд доларів. Зате компанію олігарху склали ще четверо українців:

Віктор Пінчук — 1623 місце (2 млрд доларів);

Вадим Новинський — 2410 місце (1,2 млрд доларів);

Костянтин Жеваго — 2410 місце (1,2 млрд доларів);

Геннадій Боголюбов — 2692 місце (1 млрд доларів).

Українські мільярдери в рейтингу Forbes. Фото: скриншот

Зауважимо, з рейтингу Forbes вилетів Ігор Коломойський, який був бізнес-партнером Геннадія Боголюбова. Плюс у списку числяться українці Олексій Шевченко та Максим Литвин: обидва займають 1694 місце з розміром капіталів 1,9 млрд доларів. Але співзасновників стартапу Grammarly вказали як громадян Канади.

Нагадаємо, у 2024 році статки 500 найбагатших людей світу сумарно збільшилися до 10 трлн доларів. Значний внесок зробили Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуанг. Приріст капіталу, за даними Bloomberg Billionaires Index, досяг 1,5 трлн доларів.

Також ми писали, що основні американські фондові індекси закрилися в "червоній зоні" 2 січня після нестабільних торгів. 2025 рік почався для інвесторів із суперечливих сигналів — акції Tesla можуть впасти у короткостроковій перспективі, а долар зміцнішає.