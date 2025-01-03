Американські фондові індекси падають — результати першої торгової сесії 2025 року

Чоловік спостерігає за фондовою біржею. Фото: Freepik

У четвер, 2 січня, основні американські фондові індекси закрилися в "червоній зоні" після нестабільних торгів. Інвестори почали новий рік, зіштовхнувшись із суперечливими сигналами — від стабільних даних ринку праці до зміцнення долара та падіння акцій Tesla.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що відбувається на фондовому ринку

Попри те, що основні індекси США завершили сесію зі зниженням, вони уникнули найгірших показників дня, хоча раніше демонстрували короткострокове зростання.

"Ми отримали деякі макроекономічні новини, хоча вони дещо суперечливі. І сьогодні ми бачимо дуже сильний долар. Протягом наступних кількох тижнів нас чекають певні виклики, зокрема це публікація даних щодо зайнятості наступної п'ятниці та початок звітності за четвертий квартал", — зазначив Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку.

Карділло також додав, що у короткостроковій перспективі ринок залишатиметься нестабільним, поки ці події не прояснять ситуацію.

Акції Tesla впали на 6,1% після звіту про перше річне зниження постачань. Стимули, запропоновані компанією, не змогли стримати зниження попиту на застарілу лінійку електромобілів.

Звіт Міністерства праці США показав, що кількість первинних і повторних звернень за допомогою з безробіття зменшилася минулого тижня. Через це підсилюється імовірність того, що Федеральна резервна система США може залишити ключову процентну ставку без змін на найближчому засіданні.

Попри невизначеність щодо швидкості зниження ставок ФРС, політичних ініціатив адміністрації Дональда Трампа та геополітичної напруженості, ринок зосередився на міцності економіки США.

Індекси Волл-стріт завершили 2024 рік двозначним зростанням. S&P 500 зафіксував найкращий дворічний період з 1997-1998 років, чому сприяли перші за три з половиною роки зниження ставок ФРС, бум штучного інтелекту та очікування на про-бізнесову політику нової адміністрації Трампа.

Підйом втратив силу в останні тижні 2024 року, коли індекси S&P 500 і Dow відзначили зниження в грудні, оскільки ринки оцінювали ймовірність меншого зниження ставок з боку ФРС цього року.

Зокрема, основні індекси змінилися так:

Dow Jones Industrial Average впав на 151,95 пункту (0,36%) до 42 392,27.

S&P 500 знизився на 13,08 пунктів (0,22%) до 5 868,55.

Nasdaq Composite втратив 30,00 пунктів (0,16%) до 19 280,79.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше постраждали споживчі товари, зокрема через падіння акцій Tesla. Водночас сектор енергетики показав найбільше зростання завдяки підвищенню цін на нафту.

Акції Apple впали на 2,6%, оскільки компанія пропонувала рідкісні знижки в Китаї для конкуренції з місцевими виробниками.

Криптоакції, такі як Coinbase, MicroStrategy та MARA Holdings, зросли на 2,6-3,6% у зв'язку з підвищенням цін на біткоїн.

На Нью-Йоркській фондовій біржі співвідношення зростання до падіння становило 1,14 до 1. На Nasdaq це співвідношення — 1,2 до 1. Обсяг торгів на американських біржах становив 15,01 млрд акцій, що трохи перевищує середній показник у 14,92 млрд за останні 20 торгових днів.

Нагадаємо, на початку 2025 року вже визначаються найкращі активи, в які варто вкладати гроші. Зокрема, експерти рекомендують розглядати валюту та золото.

Також ми писали, що акції південнокорейських компаній обвалилися. Другий сезон популярного серіалу "Гра в кальмара" спричинив це різке падіння, оскільки головний актор є найбільшим акціонером.