Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Фондовые индексы падают — что происходит на Уолл-стрит arrow

Фондовые индексы падают — что происходит на Уолл-стрит

3 января 2025 11:31
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Американские фондовые индексы падают — результаты первой торговой сессии 2025 года
Мужчина наблюдает за фондовой биржей. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

В четверг, 2 января, основные американские фондовые индексы закрылись в "красной зоне" после нестабильных торгов. Инвесторы начали новый год, столкнувшись с противоречивыми сигналами — от стабильных данных рынка труда до укрепления доллара и падения акций Tesla.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что происходит на фондовом рынке

Несмотря на то, что основные индексы США завершили сессию с понижением, они избежали худших показателей дня, хотя ранее демонстрировали краткосрочный рост.

"Мы получили некоторые макроэкономические новости, хотя они несколько противоречивы. И сегодня мы видим очень сильный доллар. В течение следующих нескольких недель нас ждут определенные вызовы, в частности это публикация данных о занятости в следующую пятницу и начало отчетности за четвертый квартал", — отметил Питер Кардилло, главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке.

Кардилло также добавил, что в краткосрочной перспективе рынок будет оставаться нестабильным, пока эти события не прояснят ситуацию.

Акции Tesla упали на 6,1% после отчета о первом годовом понижении поставок. Стимулы, предложенные компанией, не смогли сдержать понижения спроса на устаревшую линейку электромобилей.

Отчет Министерства труда США показал, что количество первичных и повторных обращений за пособием по безработице уменьшилось на прошлой неделе. Поэтому усиливается вероятность того, что Федеральная резервная система США может оставить ключевую процентную ставку без изменений на ближайшем заседании.

Несмотря на неопределенность скорости снижения ставок ФРС, политических инициатив администрации Дональда Трампа и геополитической напряженности, рынок сосредоточился на прочности экономики США.

Индексы Уолл-стрит завершили 2024 год двусмысленным ростом. S&P 500 зафиксировал лучший двухлетний период с 1997-1998 годов, чему способствовали первые за три с половиной года снижения ставок ФРС, бум искусственного интеллекта и ожидания про-бизнесовой политики новой администрации Трампа.

Подъем утратил силу в последние недели 2024 года, когда индексы S&P 500 и Dow отметили понижение в декабре, поскольку рынки оценивали вероятность меньшего понижения ставок со стороны ФРС в этом году.

В частности, основные индексы изменились следующим образом:

  • Dow Jones Industrial Average свалился на 151,95 пункта (0,36%) до 42 392,27.
  • S&P 500 снизился на 13,08 пункта (0,22%) до 5 868,55.
  • Nasdaq Composite потерял 30,00 пункта (0,16%) до 19 280,79.

Среди 11 основных секторов S&P 500 больше всего пострадали потребительские товары, в частности из-за падения акций Tesla. В то же время сектор энергетики показал наибольший рост благодаря повышению цен на нефть.

Акции Apple упали на 2,6%, поскольку компания предлагала редчайшие скидки в Китае для конкуренции с местными производителями.

Криптоакции, такие, как Coinbase, MicroStrategy и MARA Holdings, выросли на 2,6-3,6% в связи с повышением цен на биткоин.

На Нью-Йоркской фондовой бирже соотношение роста к падению составило 1,14 к 1. На Nasdaq это соотношение — 1,2 к 1. Объем торгов на американских биржах составил 15,01 млрд акций, что несколько превышает средний показатель в 14,92 млрд за последние 20 торговых дней.

Напомним, в начале 2025 года уже определяются лучшие активы, в которые следует вкладывать деньги. В частности, эксперты рекомендуют рассматривать валюту и золото.

Также мы писали, что акции южнокорейских компаний обрушились. Второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара" вызвал это резкое падение, поскольку главный актер является крупнейшим акционером.

США фондовый рынок бизнес компании акции

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:40 Фицо угрожает сократить помощь украинцам в Словакии

12:38 Промоутер Фьюри протестует против оценок судей в реванше с Усиком

12:33 Украинцы будут больше платить за связь — что изменилось в январе

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

12:29 Задача ценой смерти — ССО показали дневник солдата КНДР

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:29 Отпраздновали — семейное застолье на Одесчине обернулось резней

12:20 Подозреваемый в убийстве Фарион высказался о судебном процессе

12:18 Прописка в наследственных делах — что стоит знать украинцам

11:59 Хотел свергнуть власть — на Николаевщине задержали агитатора

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

12:40 Фицо угрожает сократить помощь украинцам в Словакии

12:38 Промоутер Фьюри протестует против оценок судей в реванше с Усиком

12:33 Украинцы будут больше платить за связь — что изменилось в январе

12:29 Задача ценой смерти — ССО показали дневник солдата КНДР

12:29 Отпраздновали — семейное застолье на Одесчине обернулось резней

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:20 Подозреваемый в убийстве Фарион высказался о судебном процессе

12:18 Прописка в наследственных делах — что стоит знать украинцам

11:59 Хотел свергнуть власть — на Николаевщине задержали агитатора

11:49 СМИ назвали дату следующего заседания "Рамштайн"

11:47 Львовянин украл самокат Bolt — как его наказал суд

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года