Американские фондовые индексы падают — результаты первой торговой сессии 2025 года

Мужчина наблюдает за фондовой биржей. Фото: Freepik

В четверг, 2 января, основные американские фондовые индексы закрылись в "красной зоне" после нестабильных торгов. Инвесторы начали новый год, столкнувшись с противоречивыми сигналами — от стабильных данных рынка труда до укрепления доллара и падения акций Tesla.

Об этом сообщает Reuters.

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Несмотря на то, что основные индексы США завершили сессию с понижением, они избежали худших показателей дня, хотя ранее демонстрировали краткосрочный рост.

"Мы получили некоторые макроэкономические новости, хотя они несколько противоречивы. И сегодня мы видим очень сильный доллар. В течение следующих нескольких недель нас ждут определенные вызовы, в частности это публикация данных о занятости в следующую пятницу и начало отчетности за четвертый квартал", — отметил Питер Кардилло, главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке.

Кардилло также добавил, что в краткосрочной перспективе рынок будет оставаться нестабильным, пока эти события не прояснят ситуацию.

Акции Tesla упали на 6,1% после отчета о первом годовом понижении поставок. Стимулы, предложенные компанией, не смогли сдержать понижения спроса на устаревшую линейку электромобилей.

Отчет Министерства труда США показал, что количество первичных и повторных обращений за пособием по безработице уменьшилось на прошлой неделе. Поэтому усиливается вероятность того, что Федеральная резервная система США может оставить ключевую процентную ставку без изменений на ближайшем заседании.

Несмотря на неопределенность скорости снижения ставок ФРС, политических инициатив администрации Дональда Трампа и геополитической напряженности, рынок сосредоточился на прочности экономики США.

Индексы Уолл-стрит завершили 2024 год двусмысленным ростом. S&P 500 зафиксировал лучший двухлетний период с 1997-1998 годов, чему способствовали первые за три с половиной года снижения ставок ФРС, бум искусственного интеллекта и ожидания про-бизнесовой политики новой администрации Трампа.

Подъем утратил силу в последние недели 2024 года, когда индексы S&P 500 и Dow отметили понижение в декабре, поскольку рынки оценивали вероятность меньшего понижения ставок со стороны ФРС в этом году.

В частности, основные индексы изменились следующим образом:

Dow Jones Industrial Average свалился на 151,95 пункта (0,36%) до 42 392,27.

S&P 500 снизился на 13,08 пункта (0,22%) до 5 868,55.

Nasdaq Composite потерял 30,00 пункта (0,16%) до 19 280,79.

Среди 11 основных секторов S&P 500 больше всего пострадали потребительские товары, в частности из-за падения акций Tesla. В то же время сектор энергетики показал наибольший рост благодаря повышению цен на нефть.

Акции Apple упали на 2,6%, поскольку компания предлагала редчайшие скидки в Китае для конкуренции с местными производителями.

Криптоакции, такие, как Coinbase, MicroStrategy и MARA Holdings, выросли на 2,6-3,6% в связи с повышением цен на биткоин.

На Нью-Йоркской фондовой бирже соотношение роста к падению составило 1,14 к 1. На Nasdaq это соотношение — 1,2 к 1. Объем торгов на американских биржах составил 15,01 млрд акций, что несколько превышает средний показатель в 14,92 млрд за последние 20 торговых дней.

Напомним, в начале 2025 года уже определяются лучшие активы, в которые следует вкладывать деньги. В частности, эксперты рекомендуют рассматривать валюту и золото.

Также мы писали, что акции южнокорейских компаний обрушились. Второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара" вызвал это резкое падение, поскольку главный актер является крупнейшим акционером.