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Украинцы с миллиардами — кто в списке самых богатых людей мира

5 января 2025 06:25
Елизавета Супивская - редактор
Ахметов, Пинчук, Боголюбов – на каких местах в рейтингах самых богатых людей мира
Украинский олигарх Ринат Ахметов. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинские бизнесмены не могут потягаться с богатством Илона Маска или других долларовых миллиардеров, которые находятся в первой сотне самых богатых людей мира. Но в рейтинге они присутствуют, хоть и занимают далеко не передовые позиции. Некоторым даже удалось увеличить свое состояние в 2024 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев попал в рейтинги самых богатых людей мира.

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Bloomberg Billionaires Index

Рейтинг содержит имена 500 людей с наибольшим капиталом. На первом месте расположился американский предприниматель Илон Маск с состоянием 415 млрд долларов по состоянию на 3 января 2024 года (цифры обновляются ежедневно, в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке). Лишь один украинский олигарх оказался в рейтинге — Ринат Ахметов.

Правда, он почти последний в списке — на 496 месте с размером капитала 6,2 млрд долларов. За прошлый год, 2024-й, ему удалось обогатиться на 379 млн долларов. По данным Bloomberg, активы Ахметова распределяются так:

  • денежные средства — 2,08 млрд долларов;
  • Метинвест — 1,2 млрд долларов;
  • ДТЭК — 1,42 млрд долларов;
  • ПУМБ — 253 млн долларов;
  • Esta Grоup — 60,5 млн долларов;
  • HarvEast — 43 млн долларов;
  • недвижимость — 442 млн долларов;
  • Укртелеком — 96 млн долларов;
  • ФК "Шахтер" — 253 млн долларов;
  • Лемтранс Групп — 104 млн долларов;
  • UMG Investmets — 250 млн долларов.
Украинцы с миллиардами — кто в списке самых богатых людей мира - фото 1
Прирост состояния Рината Ахметова по данным Bloomberg Billionaires Index. Фото: скриншот

Рейтинг Forbes

В другом известном списке мировых богачей Ринат Ахметов разместился на 785 месте, причем его состояние оценили всего в 4 млрд долларов. Зато компанию олигарху составили еще четверо украинцев:

  • Виктор Пинчук — 1623 место (2 млрд долларов);
  • Вадим Новинский — 2410 место (1,2 млрд долларов);
  • Константин Жеваго — 2410 место (1,2 млрд долларов);
  • Геннадий Боголюбов — 2692 место (1 млрд долларов);
Украинцы с миллиардами — кто в списке самых богатых людей мира - фото 2
Украинские миллиардеры в рейтинге Forbes. Фото: скриншот

Отметим, из рейтинга Forbes вылетел Игорь Коломойский, который был бизнес-партнером Геннадия Боголюбова. Плюс в списке числятся украинцы Алексей Шевченко и Максим Литвин: оба занимают 1694 место с размером капиталов 1,9 млрд долларов. Но соучредителей стартапа Grammarly указали как граждан Канады.

Напомним, в 2024 году состояние 500 самых богатых людей мира суммарно увеличилось до 10 трлн долларов. Значительный вклад сделали Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг. Прирост капитала, по данным Bloomberg Billionaires Index, достиг 1,5 трлн долларов.

Также мы писали, что основные американские фондовые индексы закрылись в "красной зоне" 2 января после нестабильных торгов. 2025 год начался для инвесторов с противоречивых сигналов — акции Tesla могут упасть в краткосрочной перспективе, а доллар окрепнет.

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