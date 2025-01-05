Ахметов, Пинчук, Боголюбов – на каких местах в рейтингах самых богатых людей мира

Украинский олигарх Ринат Ахметов. Фото: УНИАН

Украинские бизнесмены не могут потягаться с богатством Илона Маска или других долларовых миллиардеров, которые находятся в первой сотне самых богатых людей мира. Но в рейтинге они присутствуют, хоть и занимают далеко не передовые позиции. Некоторым даже удалось увеличить свое состояние в 2024 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев попал в рейтинги самых богатых людей мира.

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Bloomberg Billionaires Index

Рейтинг содержит имена 500 людей с наибольшим капиталом. На первом месте расположился американский предприниматель Илон Маск с состоянием 415 млрд долларов по состоянию на 3 января 2024 года (цифры обновляются ежедневно, в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке). Лишь один украинский олигарх оказался в рейтинге — Ринат Ахметов.

Правда, он почти последний в списке — на 496 месте с размером капитала 6,2 млрд долларов. За прошлый год, 2024-й, ему удалось обогатиться на 379 млн долларов. По данным Bloomberg, активы Ахметова распределяются так:

денежные средства — 2,08 млрд долларов;

Метинвест — 1,2 млрд долларов;

ДТЭК — 1,42 млрд долларов;

ПУМБ — 253 млн долларов;

Esta Grоup — 60,5 млн долларов;

HarvEast — 43 млн долларов;

недвижимость — 442 млн долларов;

Укртелеком — 96 млн долларов;

ФК "Шахтер" — 253 млн долларов;

Лемтранс Групп — 104 млн долларов;

UMG Investmets — 250 млн долларов.

Прирост состояния Рината Ахметова по данным Bloomberg Billionaires Index. Фото: скриншот

Рейтинг Forbes

В другом известном списке мировых богачей Ринат Ахметов разместился на 785 месте, причем его состояние оценили всего в 4 млрд долларов. Зато компанию олигарху составили еще четверо украинцев:

Виктор Пинчук — 1623 место (2 млрд долларов);

Вадим Новинский — 2410 место (1,2 млрд долларов);

Константин Жеваго — 2410 место (1,2 млрд долларов);

Геннадий Боголюбов — 2692 место (1 млрд долларов);

Украинские миллиардеры в рейтинге Forbes. Фото: скриншот

Отметим, из рейтинга Forbes вылетел Игорь Коломойский, который был бизнес-партнером Геннадия Боголюбова. Плюс в списке числятся украинцы Алексей Шевченко и Максим Литвин: оба занимают 1694 место с размером капиталов 1,9 млрд долларов. Но соучредителей стартапа Grammarly указали как граждан Канады.

Напомним, в 2024 году состояние 500 самых богатых людей мира суммарно увеличилось до 10 трлн долларов. Значительный вклад сделали Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг. Прирост капитала, по данным Bloomberg Billionaires Index, достиг 1,5 трлн долларов.

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