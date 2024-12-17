Митні обмеження в Німеччині — список заборонених товарів

Митний контроль. Фото: УНІАН

Громадяни України можуть вільно в'їжджати на територію Німеччини та перебувати там до 90 днів, якщо вони не мають статусу біженця. Однак певні обмеження все ж є, вони стосуються митного контролю. Тож перед подорожжю варто ознайомитись з переліком заборонених речей та можливими штрафами за нехтування правилами.

Про те, що категорично заборонено ввозити до Німеччини, пояснили на сайті туристичного сервісу Tripmydream.

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Що не можна ввозити до Німеччини

На територію Німеччини заборонено ввезення м'ясних, молочних і рибних продуктів, меду та яєць із країн, що не входять до ЄС. Заборонено також перевезення рослин, саджанців, насіння та іншого посадкового матеріалу.

Також заборонено ввезення фальсифікованих товарів, які порушують права власників товарних знаків, нелегальної техніки, а також мисливських трофеїв (наприклад, слонової кістки чи опудал тварин).

Ну і звісно, як і в інших країнах, через митницю заборонено перевозити наркотичні та психотропні речовини, нелегальні медичні препарати, порнографічні матеріали, зброю, а також боєприпаси, ножі, кастети, кинджали й газові балончики.

За порушення цих вимог туристам загрожують штрафи до 5 тисяч євро, а за спробу приховати товар або уникнути сплати мита можна отримати штраф до 50 тисяч євро. У випадку з наркотиками або зброєю людині загрожує кримінальне покарання.

Які товари можна ввозити в країну в обмеженій кількості

Товари, які перетинають кордон, повинні бути для особистого користування, а не для продажу. Окрім того, є ще й обмеження на їх кількість:

Пальне: повний бак та до 10 літрів у каністрі. Кава: до 500 г у зернах або 200 г розчинної кави. Ліки: для особистого використання до трьох місяців. Парфуми: до 50 мл парфумів або 250 мл туалетної води. Тютюнові вироби: 200 сигарет, 100 сигарил, 50 сигар або 250 грамів тютюну. Алкоголь: 1 літр міцного спиртного (понад 22% алкоголю) або 2 літри алкогольних напоїв із вмістом алкоголю до 22%, до 4 літрів вина і 16 літрів пива.

Інші товари, за умови, що їхня вартість не перевищує 300 євро (при сухопутному в'їзді) або 430 євро (авіа або морським шляхом), можуть бути ввезені без сплати мита. Для дітей до 15 років цей ліміт складає 175 євро. Варто зазначити, що ввозити алкоголь і тютюн дозволено особам, яким виповнилось 17 років.

Якщо ви подорожуєте з домашніми тваринами необхідно мати ветеринарний паспорт з усіма необхідними щепленнями. Щодо фінансів, дозволено перевозити готівку, золото та дорогоцінне каміння на суму до 10 тисяч євро без декларації. Якщо сума більша, її необхідно задекларувати на митниці.

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