Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну arrow

Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну

17 декабря 2024 15:02
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Таможенные ограничения в Германии — список запрещенных товаров
Таможенный контроль. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Граждане Украины могут свободно въезжать на территорию Германии и находиться там до 90 дней, если у них нет статуса беженца. Однако определенные ограничения все же есть, они касаются таможенного контроля. Поэтому перед путешествием следует ознакомиться с перечнем запрещенных вещей и возможными штрафами за пренебрежение правилами.

О том, что категорически запрещено ввозить в Германию, пояснили на сайте туристического сервиса Tripmydream.

Читайте также:

Что нельзя ввозить в Германию

На территорию Германии запрещен ввоз мясных, молочных и рыбных продуктов, меда и яиц из стран которые не входят в ЕС. Запрещена также перевозка растений, саженцев, семян и другого посадочного материала.

Также запрещен ввоз фальсифицированных товаров, нарушающих права владельцев товарных знаков, нелегальной техники, а также охотничьих трофеев (например, слоновой кости или чучел животных).

Ну и конечно, как и в других странах, через таможню запрещено перевозить наркотические и психотропные вещества, нелегальные медицинские препараты, порнографические материалы, оружие, а также боеприпасы, ножи, кастеты, кинжалы и газовые баллончики.

За нарушение этих требований туристам грозят штрафы до 5 тысяч евро, а за попытку скрыть товар или избежать уплаты пошлин можно получить штраф до 50 тысяч евро. В случае с наркотиками или оружием человеку грозит уголовное наказание.

Какие товары можно ввозить в страну в ограниченном количестве

Товары, пересекающие границу, должны быть для личного использования, а не для продажи. Кроме того, есть еще и ограничения на их количество:

  1. Топливо: полный бак и до 10 литров в канистре.
  2. Кофе: до 500 г в зернах или 200 г растворимого кофе.
  3. Лекарства для личного использования до трех месяцев.
  4. Духи: до 50 мл духов или 250 мл туалетной воды.
  5. Табачные изделия: 200 сигарет, 100 сигарил, 50 сигар или 250 грамм табака.
  6. Алкоголь: 1 литр крепкого спиртного (более 22% алкоголя) или 2 литра алкогольных напитков с содержанием алкоголя до 22%, до 4 литров вина и 16 литров пива.

Другие товары при условии, что их стоимость не превышает 300 евро (при сухопутном въезде) или 430 евро (авиа или морским путем), могут быть ввезены без уплаты пошлины. Для детей до 15 лет этот предел составляет 175 евро. Следует отметить, что ввозить алкоголь и табак разрешено лицам, которым исполнилось 17 лет.

Если вы путешествуете с домашними животными необходимо иметь ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками. Относительно финансов разрешено перевозить наличные деньги, золото и драгоценные камни на сумму до 10 тысяч евро без декларации. Если сумма больше, ее необходимо задекларировать на таможне.

Ранее мы писали, что в 2025 году планируется ввести платный въезд в страны ЕС. Сначала эти изменения планировалось ввести в 2024 году, но сроки были перенесены на середину 2025 года.

Также мы рассказывали, что на украинско-польской границе будет открыт еще один современный автомобильный пункт пропуска. Это поможет улучшить скорость пересечения границы как пассажиров, так и грузов.

Германия граница товары таможня ограничения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться с ВСУ

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

15:21 Третий за три дня — в Черном море тонет российский танкер

15:19 Стимулы Китая — европейская роскошь возвращает позиции на рынке

15:11 Умер бывший глава Хмельницкой ОГА

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

15:04 Зеленский озвучил результаты социальных программ поддержки

15:02 Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну

14:55 ИИ показал, как выглядели бы Шевченко, Франко и Украинка сегодня

14:53 Ушел из жизни знаменитый одесский судья — что о нем известно

14:39 Vodafone решил обновить цены, но позже — детали

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться с ВСУ

15:21 Третий за три дня — в Черном море тонет российский танкер

15:19 Стимулы Китая — европейская роскошь возвращает позиции на рынке

15:11 Умер бывший глава Хмельницкой ОГА

15:04 Зеленский озвучил результаты социальных программ поддержки

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

15:02 Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну

14:55 ИИ показал, как выглядели бы Шевченко, Франко и Украинка сегодня

14:53 Ушел из жизни знаменитый одесский судья — что о нем известно

14:39 Vodafone решил обновить цены, но позже — детали

14:36 Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам