Таможенные ограничения в Германии — список запрещенных товаров

Таможенный контроль. Фото: УНИАН

Граждане Украины могут свободно въезжать на территорию Германии и находиться там до 90 дней, если у них нет статуса беженца. Однако определенные ограничения все же есть, они касаются таможенного контроля. Поэтому перед путешествием следует ознакомиться с перечнем запрещенных вещей и возможными штрафами за пренебрежение правилами.

О том, что категорически запрещено ввозить в Германию, пояснили на сайте туристического сервиса Tripmydream.

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Что нельзя ввозить в Германию

На территорию Германии запрещен ввоз мясных, молочных и рыбных продуктов, меда и яиц из стран которые не входят в ЕС. Запрещена также перевозка растений, саженцев, семян и другого посадочного материала.

Также запрещен ввоз фальсифицированных товаров, нарушающих права владельцев товарных знаков, нелегальной техники, а также охотничьих трофеев (например, слоновой кости или чучел животных).

Ну и конечно, как и в других странах, через таможню запрещено перевозить наркотические и психотропные вещества, нелегальные медицинские препараты, порнографические материалы, оружие, а также боеприпасы, ножи, кастеты, кинжалы и газовые баллончики.

За нарушение этих требований туристам грозят штрафы до 5 тысяч евро, а за попытку скрыть товар или избежать уплаты пошлин можно получить штраф до 50 тысяч евро. В случае с наркотиками или оружием человеку грозит уголовное наказание.

Какие товары можно ввозить в страну в ограниченном количестве

Товары, пересекающие границу, должны быть для личного использования, а не для продажи. Кроме того, есть еще и ограничения на их количество:

Топливо: полный бак и до 10 литров в канистре. Кофе: до 500 г в зернах или 200 г растворимого кофе. Лекарства для личного использования до трех месяцев. Духи: до 50 мл духов или 250 мл туалетной воды. Табачные изделия: 200 сигарет, 100 сигарил, 50 сигар или 250 грамм табака. Алкоголь: 1 литр крепкого спиртного (более 22% алкоголя) или 2 литра алкогольных напитков с содержанием алкоголя до 22%, до 4 литров вина и 16 литров пива.

Другие товары при условии, что их стоимость не превышает 300 евро (при сухопутном въезде) или 430 евро (авиа или морским путем), могут быть ввезены без уплаты пошлины. Для детей до 15 лет этот предел составляет 175 евро. Следует отметить, что ввозить алкоголь и табак разрешено лицам, которым исполнилось 17 лет.

Если вы путешествуете с домашними животными необходимо иметь ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками. Относительно финансов разрешено перевозить наличные деньги, золото и драгоценные камни на сумму до 10 тысяч евро без декларации. Если сумма больше, ее необходимо задекларировать на таможне.

Ранее мы писали, что в 2025 году планируется ввести платный въезд в страны ЕС. Сначала эти изменения планировалось ввести в 2024 году, но сроки были перенесены на середину 2025 года.

Также мы рассказывали, что на украинско-польской границе будет открыт еще один современный автомобильный пункт пропуска. Это поможет улучшить скорость пересечения границы как пассажиров, так и грузов.