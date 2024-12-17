Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Польщею — деталі

Пункт пропуску на кордоні. Фото: УНІАН

На кордоні між Україною та Польщею з'явиться ще один сучасний автомобільний пункт пропуску. Він значно полегшить перетин кордону для тисяч пасажирів та вантажів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Де відкриють новий пункт пропуску

20 грудня 2024 року розпочне роботу пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховичі", що обслуговуватиме як пасажирський, так і вантажний транспорт. Можливість пішохідного перетину буде доступна після завершення будівництва необхідної інфраструктури. За словами Шмигаля, запуск "Нижанковичі — Мальховичі" допоможе:

розширити потенціал українського експорту;

покращити економічну співпрацю між країнами;

знизити навантаження на вже діючі прикордонні переходи.

"Продовжуємо розвивати торгівельно-економічні зв’язки між нашими державами", — наголосив прем'єр-міністр.

Відкриття "Нижанковичі — Мальховичі" стане ще одним доказом успішної співпраці двох країн у розбудові спільної інфраструктури та розвитку добросусідських відносин між Україною і Польщею.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що у 2025 році набудуть чинності нові вимоги для в’їзду до країн ЄС. З наступного року перетин кордону з цими країнами стане платним.

Також ми розповідали, що українцям, які збираються подорожувати за кордон, слід пам'ятати про перелік предметів, які не рекомендується брати з собою. З ними вас можуть не пропустити.