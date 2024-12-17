Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Польшей — детали

На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска — что известно
На границе между Украиной и Польшей появится еще один автомобильный пункт пропуска. Он значительно облегчит пересечение границы для тысяч пассажиров и грузов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.
Где откроют новый пункт пропуска
20 декабря 2024 года начнет работу пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", который будет обслуживать как пассажирский, так и грузовой транспорт. Возможность пешеходного пересечения будет доступна по завершении строительства необходимой инфраструктуры. По словам Шмыгаля, запуск "Нижанковичи — Мальховичи" поможет:
- расширить потенциал украинского экспорта;
- улучшить экономическое сотрудничество между странами;
- снизить нагрузку на уже действующие пограничные переходы.
"Продолжаем развивать торгово-экономические связи между нашими государствами", — подчеркнул премьер-министр.
Открытие "Нижанковичи — Мальховичи" станет еще одним доказательством успешного сотрудничества двух стран в развитии совместной инфраструктуры и добрососедских отношений между Украиной и Польшей.
Что еще стоит знать украинцам
Ранее мы писали, что в 2025 году вступят в силу новые требования для въезда в страны ЕС. Со следующего года пересечение границы с этими странами станет платным.
Также мы рассказывали, что украинцам, собирающимся в путешествие за границу, следует помнить о перечне предметов, которые не рекомендуется брать с собой. С ними вас могут не пропустить.
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