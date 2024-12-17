Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Польшей — детали

Пункт пропуска на границе. Фото: УНИАН

На границе между Украиной и Польшей появится еще один автомобильный пункт пропуска. Он значительно облегчит пересечение границы для тысяч пассажиров и грузов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

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Где откроют новый пункт пропуска

20 декабря 2024 года начнет работу пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", который будет обслуживать как пассажирский, так и грузовой транспорт. Возможность пешеходного пересечения будет доступна по завершении строительства необходимой инфраструктуры. По словам Шмыгаля, запуск "Нижанковичи — Мальховичи" поможет:

расширить потенциал украинского экспорта;

улучшить экономическое сотрудничество между странами;

снизить нагрузку на уже действующие пограничные переходы.

"Продолжаем развивать торгово-экономические связи между нашими государствами", — подчеркнул премьер-министр.

Открытие "Нижанковичи — Мальховичи" станет еще одним доказательством успешного сотрудничества двух стран в развитии совместной инфраструктуры и добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в 2025 году вступят в силу новые требования для въезда в страны ЕС. Со следующего года пересечение границы с этими странами станет платным.

Также мы рассказывали, что украинцам, собирающимся в путешествие за границу, следует помнить о перечне предметов, которые не рекомендуется брать с собой. С ними вас могут не пропустить.