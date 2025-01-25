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Вы не ожидали — где в мире больше всего миллиардеров

25 января 2025 18:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Глобальная карта богачей — в каких странах больше всего миллиардеров
Кейс с деньгами. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Организация Oxfam презентовала отчет о глобальном неравенстве, опубликованный накануне Всемирного экономического форума в Давосе. Основной вывод исследования — богатейшие люди мира получают максимальную выгоду во время кризисов, тогда как уровень бедности неуклонно растет.

О том, в каких странах больше всего миллиардеров, отмечается в отчете о неравенстве организации Oxfam.

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В 2024 году количество миллиардеров выросло на 204 человека, достигнув 2 769. Их совокупный капитал вырос с 13 трлн долларов в 2023 году до 15 трлн долларов в 2024-м. Согласно отчету Oxfam, состояние миллиардеров увеличивалось втрое быстрее, чем в предыдущем году. В среднем каждый из них зарабатывал 2 млн долларов в день, а десять самых богатых получали по 100 млн долларов ежесуточно.

Еженедельно в мире появлялись почти четыре новых миллиардера. В то же время количество людей, страдающих от голода, выросло на 152 млн по сравнению с 2019 годом и достигло 733 млн человек.

Какое место по количеству миллиардеров занимает Германия

Германия оказалась на четвертом месте по количеству миллиардеров после США, Китая и Индии. В 2024 году к списку немецких миллиардеров добавилось девять человек, и теперь их насчитывается 130.

Совокупный капитал немецких богачей вырос на 26,8 млрд долларов и составляет 625,4 млрд долларов. Однако 71% этого состояния в Германии является наследственным. Oxfam отмечает, что социальное неравенство в стране усиливает несправедливая налоговая политика.

В среднем семьи среднего класса в Германии платят около 43% налогов со своих доходов, тогда как мультимиллионеры и миллиардеры — только 25–30%. По словам экспертов, такие диспропорции возникают из-за активного лоббирования богачей, которые влияют на налоговое законодательство.

Oxfam предлагает решение — введение глобального налога на богатство в размере 2%. В Германии это позволит получить от 11 до 28 млрд евро. Средства предлагают направить на борьбу с изменениями климата, развитие образования, медицины и социального обеспечения.

Ранее мы писали, что с начала 2025 года в Германии снова повысили минимальную зарплату, что стало важным событием для многих людей с низкими доходами. В 2024 году, почасовая оплата труда в стране составляла 12,41 евро, но в 2025 году ее увеличили до 12,82 евро в час.

Также мы рассказывали, что украинцам разрешено въезжать в Германию и оставаться там без визы до 90 дней, если они не имеют статуса беженца. Однако существуют определенные правила, в частности относительно таможенного контроля. Поэтому перед путешествием стоит ознакомиться со списком запрещенных к ввозу предметов.

Германия деньги миллиардеры богатство финансы

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