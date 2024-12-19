Вчителі та батьки в Німеччині віддають перевагу державним школам — в чому причина

Урок в школі. Фото: Pexels

У Німеччині педагоги та вихователі, які працюють у приватних навчальних закладах, отримують нижчі зарплати, ніж їхні колеги у державних школах. Через це більшість освітян прагнуть працевлаштуватися саме в державних установах, однак це можливо лише після офіційного визнання їхніх дипломів.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповіла Поліна Новікова, яка раніше працювала українською журналісткою, а зараз викладає у школі в Баварії.

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Чому громадяни Німеччини віддають перевагу державним закладам освіти

Приватні школи та дитячі садки в Німеччині пропонують роботу без вимоги офіційного підтвердження кваліфікації, що робить їх доступнішими для працевлаштування. Водночас вартість навчання у таких закладах встановлюється індивідуально, а тому дізнатись її майже не реально. Такі заклади найчастіше розташовані у великих містах Німеччини.

Державні школи забезпечують безплатне навчання, яке за якістю не поступається приватним закладам. Це робить їх більш популярними серед школярів, тоді як приватні установи здебільшого обирають діти дипломатів або англомовних родин.

Що буде з зарплатами в Німеччині у 2025 році

З січня 2025 року в Німеччині знову підвищать мінімальну зарплату, яка зросте до 12,82 євро на годину, порівняно з нинішніми 12,41 євро. Це підвищення принесе вигоди мільйонам людей із низьким доходом, забезпечуючи працівникам, які працюють 40 годин на тиждень, близько 2 219 євро до відрахувань.

Зміни також сприятимуть поліпшенню соціального захисту та фінансової стабільності для тих, хто працює на мінімальних ставках або є пенсіонерами. Для мініпрацівників ліміт доходу зросте з 538 до 556 євро, що дозволить їм заробляти більше без зміни статусу.

Крім того, для мідіпрацівників, що поєднують мініроботу з повною зайнятістю, доходи, що підпадають під знижену ставку соціальних внесків, будуть коливатися від 556,01 до 2 000 євро. Це зменшить соціальні відрахування для осіб з обмеженим доходом.

Що буде цікаво знати українцям

Раніше ми писали, що багато роботодавців намагаються уникнути сплати податків, виплачуючи зарплату "в конверті". Однак це порушення трудового законодавства, яке позбавляє працівників державних гарантій та загрожує штрафами для роботодавців.

Також ми розповідали, що у 2024 році мінімальна заробітна плата збільшувалась двічі. З 1 квітня вона зросла до 8 000 гривень. Тепер багатьох українців цікавить, від чого залежить розмір мінімалки та яким він буде у 2025 році.