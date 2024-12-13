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Додаткова премія наприкінці року — хто отримає 13-ту зарплату

13 грудня 2024 14:18
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Тринадцята зарплата в Україні — кому та скільки доплатять в грудні
Гроші в конверті. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні багато підприємств виплачують своїм працівникам так звану 13-ту зарплату, яка зазвичай є додатковим заохоченням на кінець року. Однак питання, хто саме має право на таку виплату, а також який її розмір, часто викликає плутанину.

Про те, що таке 13-та зарплата, кому виплачується та який її розмір, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Що таке 13-та зарплата та хто її отримує

Згідно з трудовим законодавством України, додаткові виплати, зокрема 13-та зарплата, можуть бути прописані в різних внутрішніх актах підприємства, таких як колективний договір або Положення про оплату праці. У разі відсутності колективного договору, питання щодо премій вирішуються на основі угод з профспілкою або іншими уповноваженими органами трудового колективу.

Положення про оплату праці, яке визначає умови преміювання, може передбачати 13-ту зарплату для працівників, які виконують певні трудові норми або працюють на підприємстві протягом встановленого терміну. Розмір цієї виплати залежить від:

  • кваліфікації працівника;
  • результатів роботи працівника;
  • фінансових можливостей роботодавця.

Як розраховується розмір премії

Зазвичай 13-та зарплата виплачується один раз на рік, наприкінці грудня. Розмір виплати може бути фіксованим або становити відсоток від основної заробітної плати. Водночас важливо зазначити, що вона не нараховується на періоди відпустки, тимчасової непрацездатності чи відрядження. В таких випадках вона визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Деякі компанії можуть встановлювати додаткові умови для отримання 13-ї зарплати, такі як вимоги до стажу роботи або досягнутих виробничих показників.
Компанії мають право зменшувати або повністю скасувати 13-ту зарплату у випадку порушень трудової дисципліни або незадовільних результатів роботи.

Це рішення повинно бути оформлене відповідним наказом і затверджене профспілкою або іншими уповноваженими органами підприємства. Відповідні умови та правила мають бути прописані в Положенні про преміювання.

Чи підлягає оподаткуванню 13-та зарплата

Не менш важливим є питання оподаткування 13-ї зарплати. Виплати, що отримуються за підсумками року, включаючи 13-ту зарплату, підлягають оподаткуванню відповідно до податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Винагорода враховується для нарахування ЄСВ у тому місяці, коли вона була виплачена, але вона обмежується максимальною величиною бази для нарахування цього внеску, яка визначена законодавством. Сума, що перевищує максимальний ліміт, не обкладається ЄСВ.

Загалом, 13-та зарплата є додатковою винагородою, яку можуть отримати співробітники, якщо це передбачено внутрішніми актами підприємства або колективним договором. Розмір цієї виплати залежить від фінансової спроможності роботодавця та індивідуальних показників співробітника.

Раніше ми писали, що зарплата є ключовим елементом трудових відносин, що регулюється законами України. Вона зазвичай виплачується у два етапи. Якщо роботодавець не виплачує аванс і обмежується одним платежем, це може привести його до штрафу.

Також ми розповідали, що офіційного поняття "тринадцята зарплата" в Україні не існує, це радше побутовий термін. Під ним зазвичай мають на увазі додаткові виплати, як-от річна премія. Серед тих, хто може отримати такі бонуси, є й вчителі, яких заохочують за старанну роботу.

премія гроші соцвиплати зарплатня допомога

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