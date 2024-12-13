Тринадцатая зарплата в Украине — кому и сколько доплатят в декабре

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине многие предприятия выплачивают своим работникам так называемую 13-ю зарплату, которая обычно является дополнительным поощрением на конец года. Однако вопрос, кто именно имеет право на такую выплату, а также каков ее размер, часто вызывает путаницу.

О том, что такое 13-я зарплата, кому выплачивается и каков ее размер, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Что такое 13-я зарплата и кто ее получает

Согласно трудовому законодательству Украины дополнительные выплаты, в частности 13-я зарплата, могут быть прописаны в различных внутренних актах предприятия, таких как коллективный договор или Положение об оплате труда. В случае отсутствия коллективного договора, вопросы премий решаются на основе соглашений с профсоюзом или другими уполномоченными органами трудового коллектива.

Положение об оплате труда, определяющее условия премирования, может предусматривать 13-ю зарплату для работников, выполняющих определенные трудовые нормы или работающих на предприятии в течение установленного срока. Размер этой выплаты зависит от:

квалификации работника;

результатов работы работника;

финансовых возможностей работодателя

Как рассчитывается размер премии

Обычно 13 зарплата выплачивается один раз в год, в конце декабря. Размер выплаты может быть фиксированным или составлять процент от основной заработной платы. В то же время важно отметить, что он не начисляется на периоды отпуска, временной нетрудоспособности или командировки. В таких случаях она определяется пропорционально отработанному времени.

Некоторые компании могут устанавливать дополнительные условия для получения 13-й зарплаты, такие как требования к стажу работы или достигнутым производственным показателям. Компании имеют право уменьшать или полностью отменить 13 зарплату в случае нарушений трудовой дисциплины или неудовлетворительных результатов работы.

Это решение должно быть оформлено соответствующим приказом и утверждено профсоюзом или другими уполномоченными органами предприятия. Соответствующие условия должны быть прописаны в Положении о премировании.

Подлежит ли налогообложению 13-я зарплата

Не менее важен вопрос налогообложения 13-й зарплаты. Выплаты, получаемые по итогам года, включая 13-ю зарплату, подлежат налогообложению согласно налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единому социальному взносу (ЕСВ).

Вознаграждение учитывается для начисления ЕСВ в том месяце, когда оно было выплачено, но ограничивается максимальной величиной базы для начисления этого взноса, определенного законодательством. Сумма, превышающая максимальный предел, не облагается ЕСВ.

В общей сложности 13-я зарплата является дополнительным вознаграждением, которое могут получить сотрудники, если это предусмотрено внутренними актами предприятия или коллективным договором. Размер этой выплаты зависит от финансовой способности работодателя и индивидуальных показателей сотрудника.

Ранее мы писали, что зарплата является ключевым элементом трудовых отношений, регулируемым законами Украины. Она обычно выплачивается в два этапа. Если работодатель не выплачивает аванс и ограничивается одним платежом, это может привести к штрафу.

Также мы рассказывали, что официального понятия "тринадцатая зарплата" в Украине не существует, это скорее бытовой термин. Под ним обычно подразумевают дополнительные выплаты, например годовую премию. Среди тех, кто может получить такие бонусы, есть и учителя, поощряемые за усердную работу.