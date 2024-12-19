Учителя и родители в Германии предпочитают государственные школы — в чем причина

Урок в школе. Фото: Pexels

В Германии педагоги и воспитатели, работающие в частных учебных заведениях, получают более низкие зарплаты, чем их коллеги в государственных школах. Поэтому большинство педагогов стремятся трудоустроиться именно в государственных учреждениях, однако это возможно только после официального признания их дипломов.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала Полина Новикова, ранее работавшая украинской журналисткой, а сейчас преподающая в школе в Баварии.

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Почему граждане Германии предпочитают государственные учебные заведения

Частные школы и детские сады в Германии предлагают работу без требования официального подтверждения квалификации, что делает их более доступными для трудоустройства. В то же время стоимость обучения в таких заведениях устанавливается индивидуально, поэтому узнать ее почти не реально. Такие заведения чаще всего расположены в крупных городах Германии.

Государственные школы обеспечивают бесплатное обучение, которое по качеству не уступает частным заведениям. Это делает их более популярны среди школьников, тогда как частные учреждения в основном выбирают дети дипломатов или англоязычных семей.

Что будет с зарплатами в Германии в 2025 году

С января 2025 года в Германии снова повысят минимальную зарплату, которая вырастет до 12,82 евро в час по сравнению с нынешними 12,41 евро. Это повышение принесет выгоды миллионам людей с низким доходом, обеспечивая работникам, работающим 40 часов в неделю, около 2219 евро к отчислениям.

Изменения также будут способствовать улучшению социальной защиты и финансовой стабильности для работающих на минимальных ставках или пенсионеров. Для миниработников лимит дохода вырастет с 538 до 556 евро, что позволит им зарабатывать больше без изменения статуса.

Кроме того, для мидиработников, объединяющих миниработу с полной занятостью, доходы, подпадающие под пониженную ставку социальных взносов, будут колебаться от 556,01 до 2 000 евро. Это снизит социальные отчисления для лиц с ограниченным доходом.

Что будет интересно знать украинцам

Ранее мы писали, что многие работодатели пытаются избежать уплаты налогов, выплачивая зарплату "в конверте". Однако это нарушение трудового законодательства, которое лишает работников государственных гарантий и грозит штрафами для работодателей.

Также мы говорили, что в 2024 году минимальная заработная плата увеличивалась дважды. С 1 апреля она выросла до 8 000 гривен. Теперь многих украинцев интересует, от чего зависит размер минималки и каким он будет в 2025 году.