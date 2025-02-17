Запрет на покупку жилья иностранцами в одной из стран: как это повлияет на цены

Дома в Сиднее. Фото: Renzo Piano Building Workshop

Австралия становится еще менее доступной для иностранных инвесторов. Правительство страны приняло решение о временном запрете на покупку жилья для нерезидентов. Такие меры вызваны стремительным ростом цен на недвижимость, что сделало ее одной из самых дорогих в мире.

Как сообщает Bloomberg, стоимость жилья в Австралии за последнее десятилетие выросла почти на 70%, и это серьезно повлияло на доступность собственного жилья для местных жителей. Особенно остро эту проблему ощущают молодые австралийцы, которым все сложнее накопить средства на собственный дом.

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Министр жилищного строительства Клэр О'Нил отметила, что правительство приняло решение временно закрыть рынок недвижимости для иностранных покупателей, чтобы сдержать рост цен и помочь гражданам страны.

Насколько дорогим стало жилье в Австралии

По данным экспертов, средняя стоимость дома в австралийской столице превысила 1,2 миллиона австралийских долларов (около 762 тысяч долларов США). В то же время арендная плата также растет, что усложняет жизнь как местным жителям, так и мигрантам.

Особенно остро эта проблема ощущается на фоне общего кризиса стоимости жизни, когда цены на товары и услуги также растут. Молодые австралийцы, которые только начинают свой трудовой путь, оказались в особенно тяжелом положении. Они не только борются с высокими ценами на жилье, но и вынуждены платить значительные средства за аренду.

Официально запрет вступит в силу 1 апреля 2025 года и продлится до 31 марта 2027 года. В этот период иностранным инвесторам будет запрещено покупать как новые, так и вторичные объекты жилой недвижимости.

Повлияет ли запрет на цены

По оценкам аналитиков Bloomberg, такие ограничения могут несколько замедлить рост цен на жилье, однако кардинальных изменений на рынке не ожидается.

Согласно статистике Налогового управления Австралии, за год иностранные инвесторы вложили в австралийскую недвижимость 4,9 миллиарда австралийских долларов (около 2,975 миллиарда долларов США. Треть этих средств пошла на приобретение уже построенного жилья.

Эксперты отмечают, что решающим фактором для стабилизации рынка должен стать комплексный подход: развитие жилищного строительства, поддержка местных покупателей и регулирование рынка аренды.

Что будет дальше с рынком недвижимости Австралии

После завершения двухлетнего периода правительство пересмотрит ситуацию и решит, стоит ли продолжать запрет. Пока нет уверенности, что этих мер будет достаточно для сдерживания цен. Однако власти верят, что это даст шанс местным жителям легче покупать собственное жилье и улучшить ситуацию на рынке недвижимости.

Кроме того планируется обратить внимание на другие факторы, которые способствуют росту цен на жилье, такие как недостаточное количество предложений, высокие процентные ставки по ипотечным кредитам и спекуляции на рынке недвижимости.

Как сообщалось, европейский строительный сектор переживает серьезный кризис, поскольку объемы строительства жилья в Европе достигли самого низкого уровня с 2015 года. Это вызывает беспокойство среди экспертов и правительств стран, ведь растущая потребность в доступном жилье остается нерешенной. Высокие затраты на строительство, экономическая нестабильность, сокращение государственного финансирования и дефицит рабочей силы сдерживают восстановление рынка. Правительства стран ищут пути преодоления кризиса, чтобы обеспечить граждан доступным жильем и поддержать строительную отрасль.

Также напомним, что в прошлом году Австрия пережила бум спроса на частные дома, особенно в Форарльберге, Вене и Каринтии, где наблюдается значительный рост интереса. Однако, в отличие от предыдущих лет, цены на недвижимость в некоторых регионах начали снижаться, что делает рынок более привлекательным для покупателей.