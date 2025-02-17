Будівництво житла в Європі впало до найнижчого рівня за десять років: криза та перспективи

Європа будує все менше житла — що вплинуло на спад
Європейський будівельний сектор переживає серйозну кризу. Обсяги будівництва житла в Європі досягли найнижчого рівня з 2015 року, що викликає занепокоєння серед експертів та урядів країн. Попри зростаючу потребу у доступному житлі, галузь стикається з низкою проблем: високі витрати на будівництво, економічна нестабільність, скорочення державного фінансування та дефіцит робочої сили стримують відновлення ринку.
Як зазначено у дослідженні Euroconstruct, у 2025 році в регіоні буде зведено лише 1,5 мільйона нових житлових одиниць, що на 5,5% менше, ніж у попередньому році.
Ключові причини спаду
Експерти наголошують, що найбільший негативний вплив на галузь мають такі фактори:
- зростання вартості будівництва. Високі ціни на матеріали, енергоносії та оплату праці змушують девелоперів скорочувати нові проєкти;
- економічне уповільнення. Низьке зростання ВВП у більшості європейських країн обмежує можливості фінансування будівельних програм;
- дефіцит робочої сили. Брак кваліфікованих будівельників ускладнює реалізацію навіть затверджених проєктів;
- зниження державних інвестицій. Уряди багатьох країн скорочують підтримку будівництва через бюджетні обмеження.
Країни з найбільшими втратами
Одним із найбільш постраждалих ринків стала Німеччина, де очікується падіння будівництва на 18% у 2025 році.
"Високі витрати гальмують відновлення ринку, хоча попит на житло залишається високим", — зазначає експерт Інституту економічних досліджень Ifo Людвіг Дорффмайстер.
Австрія також демонструє негативну динаміку: у 2026 році обсяги будівництва тут скоротяться на 9%.
У Франції та Італії очікується зниження на 3%, що свідчить про загальний спад у більшості великих економік ЄС.
Де очікується зростання
Попри загальне уповільнення, деякі європейські країни демонструють позитивні тенденції. У 2025 році у Швеції очікується зростання будівництва на 12%, а в Польщі — на 10%.
Ще більш оптимістичні прогнози для Данії, Фінляндії та Норвегії, де у 2026 році передбачається збільшення будівельної активності на 28%, 23% та 13% відповідно.
Справжній будівельний бум прогнозують в Іспанії — у 2027 році кількість завершених об'єктів зросте на 49% у порівнянні з 2023 роком.
Великобританія також демонструє стабільне зростання, яке досягне 12% у наступні два роки.
Шляхи вирішення проблеми
Для вирішення проблеми експерти радять вжити ряд заходів, зокрема:
- стимулювання економічного зростання для збільшення інвестицій у будівельний сектор;
- зменшення витрат на будівництво шляхом використання нових технологій та матеріалів;
- підвищення кваліфікації працівників будівельної галузі для вирішення проблеми нестачі робочої сили;
- спрощення процедур отримання дозволів на будівництво для прискорення реалізації проектів.
Коли чекати на покращення на будівельному ринку Європи
Попри складну ситуацію, аналітики очікують відновлення європейського ринку житла у 2025 році. Зростання кількості завершених квартир прогнозується на рівні 3%, що свідчить про поступове повернення до активного будівництва.
Головними умовами для відновлення стануть зниження вартості будівельних матеріалів, державні програми підтримки та покращення економічної ситуації в регіоні. Однак, поки що Європа стикається з серйозними викликами, які можуть продовжити період низької активності на ринку нерухомості.
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році попит на приватні будинки в Австрії зріс на рекордні 15%, особливо у Форарльберзі, Відні та Каринтії. Проте, на відміну від попередніх років, ціни на нерухомість в деяких регіонах почали знижуватися. Це створює сприятливі умови для потенційних покупців, які шукають можливості придбати житло за вигідними цінами.
Зазначимо також, що війна в Україні кардинально змінила ринок нерухомості, спричинивши значний дисбаланс між регіонами. У той час, як у західних областях спостерігається будівельний бум та зростання цін, прифронтові регіони зазнають падіння. Проте, післявоєнна ситуація може призвести до відтоку населення із західних областей, що знову змінить баланс на ринку нерухомості.
Читайте Новини.LIVE!