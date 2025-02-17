Строительство жилья в Европе упало до самого низкого уровня за десять лет: кризис и перспективы

Люди на стройке рассматривают чертежи. Фото: Freepik

Европейский строительный сектор переживает серьезный кризис. Объемы строительства жилья в Европе достигли самого низкого уровня с 2015 года, что вызывает беспокойство среди экспертов и правительств стран. Несмотря на растущую потребность в доступном жилье, отрасль сталкивается с рядом проблем: высокие затраты на строительство, экономическая нестабильность, сокращение государственного финансирования и дефицит рабочей силы сдерживают восстановление рынка.

Как указано в исследовании Euroconstruct, в 2025 году в регионе будет возведено лишь 1,5 миллиона новых жилых единиц, что на 5,5% меньше, чем в предыдущем году.

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Ключевые причины спада

Эксперты отмечают, что наибольшее негативное влияние на отрасль имеют следующие факторы:

рост стоимости строительства. Высокие цены на материалы, энергоносители и оплату труда заставляют девелоперов сокращать новые проекты;

Высокие цены на материалы, энергоносители и оплату труда заставляют девелоперов сокращать новые проекты; экономическое замедление. Низкий рост ВВП в большинстве европейских стран ограничивает возможности финансирования строительных программ;

Низкий рост ВВП в большинстве европейских стран ограничивает возможности финансирования строительных программ; дефицит рабочей силы. Нехватка квалифицированных строителей затрудняет реализацию даже утвержденных проектов;

Нехватка квалифицированных строителей затрудняет реализацию даже утвержденных проектов; снижение государственных инвестиций. Правительства многих стран сокращают поддержку строительства из-за бюджетных ограничений.

Страны с наибольшими потерями

Одним из наиболее пострадавших рынков стала Германия, где ожидается падение строительства на 18% в 2025 году.

"Высокие расходы тормозят восстановление рынка, хотя спрос на жилье остается высоким", — отмечает эксперт Института экономических исследований Ifo Людвиг Дорффмайстер.

Австрия также демонстрирует негативную динамику: в 2026 году объемы строительства здесь сократятся на 9%.

Во Франции и Италии ожидается снижение на 3%, что свидетельствует об общем спаде в большинстве крупных экономик ЕС.

Где ожидается рост

Несмотря на общее замедление, некоторые европейские страны демонстрируют положительные тенденции. В 2025 году в Швеции ожидается рост строительства на 12%, а в Польше — на 10%.

Еще более оптимистичные прогнозы для Дании, Финляндии и Норвегии, где в 2026 году предполагается увеличение строительной активности на 28%, 23% и 13% соответственно.

Настоящий строительный бум прогнозируют в Испании — в 2027 году количество завершенных объектов вырастет на 49% по сравнению с 2023 годом.

Великобритания также демонстрирует стабильный рост, который достигнет 12% в следующие два года.

Пути решения проблемы

Для решения проблемы эксперты советуют принять ряд мер, в частности:

стимулирование экономического роста для увеличения инвестиций в строительный сектор;

уменьшение затрат на строительство путем использования новых технологий и материалов;

повышение квалификации работников строительной отрасли для решения проблемы нехватки рабочей силы;

упрощение процедур получения разрешений на строительство для ускорения реализации проектов.

Когда ждать улучшения на строительном рынке Европы

Несмотря на сложную ситуацию, аналитики ожидают восстановления европейского рынка жилья в 2025 году. Рост количества завершенных квартир прогнозируется на уровне 3%, что свидетельствует о постепенном возвращении к активному строительству.

Главными условиями для восстановления станут снижение стоимости строительных материалов, государственные программы поддержки и улучшение экономической ситуации в регионе. Однако, пока Европа сталкивается с серьезными вызовами, которые могут продлить период низкой активности на рынке недвижимости.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году спрос на частные дома в Австрии вырос на рекордные 15%, особенно в Форарльберге, Вене и Каринтии. Однако, в отличие от предыдущих лет, цены на недвижимость в некоторых регионах начали снижаться. Это создает благоприятные условия для потенциальных покупателей, которые ищут возможности приобрести жилье по выгодным ценам.

Отметим также, что война в Украине кардинально изменила рынок недвижимости, вызвав значительный дисбаланс между регионами. В то время, как в западных областях наблюдается строительный бум и рост цен, прифронтовые регионы испытывают падение. Однако, послевоенная ситуация может привести к оттоку населения из западных областей, что снова изменит баланс на рынке недвижимости.