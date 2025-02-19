Аренда квартир в Украине в 2025 году: регионы с самыми высокими и самыми низкими ценами

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В январе 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине достигла 7 326 грн в месяц, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рост стоимости аренды жилья, особенно в западных и центральных регионах, отражает общемировые тенденции на рынке недвижимости. А спрос, экономическое развитие и миграционные процессы существенно влияют на формирование цен.

По данным Государственной службы статистики, самые высокие цены на аренду зафиксированы в западных регионах страны.

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Регионы с самыми высокими ценами на аренду

Закарпатская область: лидер по стоимости аренды, где средняя плата составляет 11 769 грн в месяц.

Львовская область: второе место со средней стоимостью аренды 10 571 грн, что на 1,2% больше, чем в декабре 2024 года.

Ровенская область: третья позиция с арендной платой 10 164 грн, что на 2,8% больше с начала года.

Киев: столица занимает четвертое место со стабильной средней стоимостью аренды 9 631 грн в месяц.

Регионы с самыми низкими ценами на аренду

Киевская область: средняя стоимость аренды составляет 5 900 грн в месяц, что размещает ее ближе к концу списка по стоимости.

Херсонская область: самая низкая средняя арендная плата — 3 118 грн в месяц.

Запорожская область: средняя стоимость аренды составляет 3 623 грн в месяц.

Николаевская область: аренда стоит в среднем 3 908 грн в месяц.

Динамика изменений цен на аренду

В январе 2025 года наибольший рост арендных цен зафиксирован в Полтавской области — на 10% по сравнению с декабрем 2024 года. Зато в Кировоградской области наблюдалось снижение стоимости аренды на 1,7%.

В других регионах Украины цены оставались стабильными или выросли незначительно.

Факторы, влияющие на стоимость аренды

Рост арендных цен в западных и центральных областях Украины может быть связан с несколькими факторами:

спрос и предложение. увеличение спроса на жилье в определенных регионах приводит к повышению цен;

экономические условия. развитие инфраструктуры и бизнеса в регионе может стимулировать рост стоимости аренды;

миграционные процессы. Перемещение населения внутри страны влияет на спрос на жилье в разных областях.

Сравнение с международными тенденциями

Подобные тенденции на рынке аренды недвижимости наблюдаются и в других странах. Как сообщает HuffPost, в январе 2025 года в Испании арендные ставки выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных 1 080 евро (около 47 250 грн) за жилье. Этот рост связан с ограниченным предложением и высоким спросом на арендное жилье.

В Австралии, по данным REA Group, прогнозируется значительное повышение арендных ставок в 2025 году, особенно в городах Мельбурн и Сидней. В некоторых районах ожидается увеличение арендной платы до 200 австралийских долларов (около 5 000 грн) в неделю, что связано с дефицитом жилья и высоким спросом.

Как мы ранее сообщали, Австралия временно запретила иностранным инвесторам покупать жилье из-за стремительного роста цен на недвижимость. Это делает страну менее доступной для иностранцев и направлено на борьбу с тем, что жилье в Австралии является одним из самых дорогих в мире.

Отметим также, в Украине ежегодно заключается около 1,5 миллиона сделок об аренде жилья, однако только 10% из них регистрируются официально. Из-за этого государство теряет миллиарды гривен налоговых поступлений, ведь более 1,3 миллиона договоров заключаются без уплаты налогов.